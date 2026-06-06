Nemzeti Sportrádió

A magyar női válogatott elődöntős a hetes rögbi Eb-n

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.06. 22:43
null
Fotó: Magyar Rögbi Szövetség
Címkék
hetes rögbi rögbi hetes rögbi Európa-bajnokság
A magyar női válogatott elődöntőbe jutott szombaton az olimpiai programban szereplő hetes rögbi Európa-bajnokság második vonalának (Trophy) makarskai fordulójában, míg a férfi együttes vasárnap az 5-8. helyért játszhat tovább.

A magyar női válogatott az európai szövetség eredményközlő oldala alapján szombaton az első meccsén, a csoportkör utolsó fordulójában 17–0-ra kikapott Ukrajnától, így győztes riválisa mögött a második helyen végzett. A negyeddöntőben aztán Norvégiával találkozott, amelyet 15–2-re legyőzött. A magyar együttes vasárnap kora délután az olaszokkal mérkőzik meg a döntőbe jutásért.

A férfiak a csoportkör utolsó meccsén 28–0-ra kerekedtek Norvégia fölé, így a nőkhöz hasonlóan két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen jutottak négyesükből a nyolc közé. A férfi negyeddöntő, egyben a játéknap utolsó mérkőzésén a mieink Monacóval találkoztak a nyolc között, és 14–5-re alulmaradtak. A magyar válogatott így az 5-8. helyért folytathatja a küzdelmet, első ellenfele Dánia lesz.

A kétfordulós Eb összetett végeredménye a második, kisinyovi kör után alakul ki, amelyet június 26. és 28. között rendeznek.

A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.

 

hetes rögbi rögbi hetes rögbi Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Külföldi szakemberek segítségével jutnának magasabb szintre női rögbiseink

Egyéb csapat
2026.04.19. 12:46

A 2036-os olimpiát célozza meg a női rögbicsapat

Egyéb csapat
2025.12.18. 13:16

A magyar női rögbi új korszakba lépett

Egyéb csapat
2025.11.26. 19:20

Hetes rögbi: máris sikereket hozott a magyar ötkarikás projekt

Egyéb csapat
2025.11.07. 18:21

Rögbi: története legsúlyosabb verésébe szaladt bele a sportág egyik nagyhatalma, Új-Zéland

Egyéb csapat
2025.09.13. 12:09

Hetes rögbi: történelmi bronzéremmel jubilált a magyar női válogatott

Egyéb csapat
2025.07.12. 16:39

Hetes rögbi: igazi fiesztát rendeztek Esztergomban

Egyéb csapat
2025.05.30. 07:09

Magyar edző veszi át az ausztrál rögbiválogatottat

Egyéb csapat
2025.04.30. 14:00
Ezek is érdekelhetik