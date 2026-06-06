A magyar női válogatott elődöntős a hetes rögbi Eb-n

A magyar női válogatott az európai szövetség eredményközlő oldala alapján szombaton az első meccsén, a csoportkör utolsó fordulójában 17–0-ra kikapott Ukrajnától, így győztes riválisa mögött a második helyen végzett. A negyeddöntőben aztán Norvégiával találkozott, amelyet 15–2-re legyőzött. A magyar együttes vasárnap kora délután az olaszokkal mérkőzik meg a döntőbe jutásért.

A férfiak a csoportkör utolsó meccsén 28–0-ra kerekedtek Norvégia fölé, így a nőkhöz hasonlóan két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen jutottak négyesükből a nyolc közé. A férfi negyeddöntő, egyben a játéknap utolsó mérkőzésén a mieink Monacóval találkoztak a nyolc között, és 14–5-re alulmaradtak. A magyar válogatott így az 5-8. helyért folytathatja a küzdelmet, első ellenfele Dánia lesz.

A kétfordulós Eb összetett végeredménye a második, kisinyovi kör után alakul ki, amelyet június 26. és 28. között rendeznek.

A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.