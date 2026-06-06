Vb 2026: Irán és Új-Zéland nehezítené meg a belgák és az egyiptomiak dolgát – bemutatjuk a G-csoportot

Belgium: ez már nem az aranygeneráció, de akkor mégis mi?

Hosszú éveken át várta mindenki a valódi áttörést a belga aranygenerációtól, amelyet többek mellett Eden Hazard neve fémjelzett, de „csak” egy világbajnoki bronzérem jött össze a nemzetnek még a 2018-as oroszországi tornán. Nos, az igazság az, hogy az aranygeneráció világklasszisainak egy része még mindig a keret tagja, de közülük Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku is túl van már a fénykorán, Thibaut Courtois pedig nemrég tért csak vissza. Azt persze nem állítanánk, hogy a mostani belga keret gyenge erőkből áll, de az utánpótlás nem fejlődött úgy, mint az aranygeneráció, a klasszis védők pedig teljesen eltűntek a keretből, így az biztos, hogy Belgium már nem sorolható a legnagyobb esélyesek közé.

A francia Rudi Garcia vezette belgák a selejtezőben nyolc meccsen 18 megszerzett ponttal, egyenes ágon, első helyen jutottak ki a vb-re, ráadásul könnyűnek látszó csoportba kerültek, így a fent említettek ellenére bíznak egy nagy menetelésben. Ami a keretet illeti, a védelem tényleg messze jár az elittől, legjobb játékosai jobbára topligás középcsapatokban futballoznak, leszámítva a Real Madrid kapussztárját, a már emlegetett Courtois-t. A kezdő-középpályássor erős, a friss El-győztes Youri Tielemans, Amadou Onana (mindkettő Aston Villa) duó előtt Kevin De Bruyne helyezkedhet, s a támadósorban is nagy potenciál van, ha a Leandro Trossard (Arsenal), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli) trióra gondolunk. Szóval, ami a csoportot illeti, kötelező munka a belgák számára, de hogy utána mi jön, az jó kérdés.

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Franciaország), 4 Brandon Mechele (Club Brugge), 5 Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (Club Brugge), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (Club Brugge), 23 Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország),

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

Egyiptom: még mindig Mohamed Szalah a főnök?

Az egyiptomi válogatott nagyon simán jutott ki az amerikai világbajnokságra, hiszen az afrikai selejtezőben – Burkina Fasót megelőzve – 10 meccsen 26 pontot szerzett 20:2-es gólkülönbség mellett. Ezt követően, a múlt év végétől ez év elejéig rendezték meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, amelyen úgy lett negyedik Egyiptom, hogy az elődöntőben 1–0-ra kapott ki Szenegáltól, majd gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel Nigériától. Azt nem állíthatjuk, hogy a most következő tornán esélyesek lennének arra az egyiptomiak, hogy a legtovább jutó afrikai csapat legyenek, de az biztos, hogy elvárás velük szemben, hogy legalább a legjobb 32 között ott legyenek.

Ami a keretet illeti, az Al-Ahli SC nyolc játékost ad, de további játékosok is érkeznek hazai bajnokságból, s van néhány Európában, topligában vagy annak közelében futballozó labdarúgó is, de sztárból csupán kettő van, mindkettő a támadósorban. Az egyik Omar Marmus, a Manchester City játékosa, aki a válogatottban mostanában többször vezérszerephez jutott, a másik pedig az élő egyiptomi legenda, az igazi talizmán, a Liverpooltól nyáron távozó, 34 éves Mohamed Szalah, akitől mindenki a megváltást várja – ezúttal is.

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fotuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC),

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia),

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Nehézségek árnyékolták be az iráni felkészülést

A Team Melli becenéven is emlegetett iráni válogatott története hetedik, sorozatban a negyedik világbajnokságára készül. Az ázsiai zóna évtizedek óta egyik legstabilabb és legkeményebb csapata magabiztosan, az üzbégek elleni hazai döntetlennel tette biztossá helyét a tornán a selejtezősorozatban, ám a felkészülést súlyos politikai feszültségek és utazási nehézségek árnyékolták be. Ismeretes, hogy a csapat eredetileg az Egyesült Államokban (Arizonában) építette volna ki a bázisát, ám biztonsági okokból és diplomáciai konfliktusok miatt a nemzetközi szövetség engedélyével áttették a székhelyüket a mexikói határvárosba, Tijuanába. Bár a keret és a szakmai stáb amerikai vízumai az utolsó pillanatban megérkeztek, a delegáció így is buszokkal és rendőri kísérettel fog ingázni a kaliforniai helyszínekre a mérkőzések előtt, ami nehézséget jelenthet a sűrű program miatt, és az sem ígér sok jót, hogy a válogatott története során még sosem jutott túl a vb csoportkörén.

Amir Galenui szövetségi kapitány masszív, védekezésre és gyors kontrákra épülő csapatot épített. A keret első számú sztárja és gólfelelőse az Olympiakoszban légióskodó Mehdi Taremi, aki kiváló formában játszotta végig a selejtezőket. A kapuban a rutinos Alireza Beiranvand a stabilitást biztosíthatja a csapatnak, míg a középpálya kreativitásáért Szaman Goddosz és Alireza Dzsahanbahs felelnek. A szívós játékot egészen biztosan megkapjuk majd az irániaktól, ám kérdés, hogy ez mire lesz elég.

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan),

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium),

Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Új stílus hozhatja meg az áttörést az új-zélandiaknak

Története harmadik világbajnokságára készül az új-zélandi válogatott, amely az előzetes szakértői elemzések szerint története legerősebb keretével utazik a tornára, és ha minden összeáll, meglepetésre is képes lehet. Az angol szövetségi kapitány, Darren Bazeley csapata magabiztosan tette biztossá helyét a 48 csapatos mezőnyben a selejtezőben, végleg kilépve a korábbi félprofi státuszból. Bizakodásra adhat okot az is, hogy a szövetségi kapitány új futballstílust honosított meg az országban: a gárda – haladva a korral – a korábbi rúgd-fuss koncepciót elfeledve immáron a labdabirtoklásra helyezi a hangsúlyt, és a játékosok is e szellemben futballoznak.

A csapat gerincét európai elit ligákban szereplő, valamint tengerentúli légiósok alkotják, Az országból az Auckland FC játékosai képviseltetik magukat nagy számban a keretben. A válogatott vezéregyénisége egyértelműen a Premier League-ben edződő rutinos csatár, Chris Wood, akinek a gólérzékenysége létfontosságú lehet a tornán. Mellette fiatal, feltörekvő tehetségek kaptak helyet a szűkített keretben, például Liberato Cacace vagy a középpálya stabilitásáért felelős Marko Stamenic, míg a kapuban Alex Paulsen adhat biztos hátteret a védelemnek. Emlékezetes, hogy az All Whites a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon veretlenül, három döntetlennel búcsúzott a csoportkörben, most azonban történelmi célokkal kezdik meg a szereplésüket: titkos vágya a szurkolóknak is, hogy a válogatott ezúttal túlélje a csoportkört, ami azért nagy meglepetésnek számítana, figyelembe véve az ellenfelek erősségét.

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)

Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)