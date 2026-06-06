Kiss Norbert: egy sima, egy szoros

A legszorosabb befutó pályafutása során – így nyilatkozott Kiss Norbert a szombati nap végén, és persze fülig ért a szája, ami nem is csoda, hiszen bár a fordított rajtrácsos versenyeken gyakoriak az előzések, de arra azért még itt is felhúzzák a szemöldöküket az emberek, ha az utolsó körben, sőt, az utolsó métereken dől el a győzelem sorsa.

De ne szaladjunk ennyire előre! Kiss Norbert ugyanis egy immár menetrendszerinti időmérős sikerrel kezdte a napot a zömében magyar közönség előtt. Ha nem is volt tökéletes a köre, mert csúszkált a kamionja, és küzdött az elemekkel, a pole pozícióhoz így is elég volt a körideje.

Az első versenyen azután rajt-cél győzelmet aratott: „Jól rajtoltam, és a versenytávot is sikerült hiba nélkül teljesíteni, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Azért is, mert ez szinte a hazai versenyem, nagyon sok szurkolóm elkísért, akik előtt mindig hatalmas élmény versenyezni” – mondta a címvédő Kiss.

Ennél szorosabb aligha lehetett volna... (Fotó: Kiss Norbi Média)

Akkor még nem tudta, micsoda izgalmakat tartogat a második verseny, amely végül tényleg az utolsó métereken dőlt el. „Elképesztő verseny volt, René (Reinert) nagyon jó munkát végzett, megmondom őszintén, hogy miután három-négy körön keresztül gyűrtük egymást, egy kicsit talán már fel is adtam a reményt, hogy nyerhetek. De az utolsó körben, a sikánban védekezésre kényszerítettem, az utolsó kanyarban pedig elkövetett egy kisebb hibát, én bedugtam az autóm orrát, és mellé értem. Én voltam előrébb, de láttam a visszapillantóban, hogy nagyon közel van, úgyhogy mentem, ahogy bírtam. Ez volt a legszorosabb befutó pályafutásom során, és bár nagyon örülök, hogy így alakult számomra a végeredmény, ő is megérdemelte volna az első helyet” – tette hozzá a Révész Racing magyar versenyzője, Kiss Norbert, aki vezeti az Európa-bajnokság összetett pontversenyét.

KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ, SLOVAKIA RING

1. verseny

1. Kiss Norbert (magyar, MAN)

2. J. Hahn (német, Iveco) 6.650 másodperc hátrány

3. Lenz (német, MAN) 7.444 másodperc hátrány

2. verseny

1. Kiss Norbert (magyar, MAN)

2. Reinert (német, MAN) 0.010 másodperc hátrány

3. Halm (német, MAN) 0.336 másodperc hátrány

Az Eb állása

1. Kiss Norbert 75 pont

2. J. Hahn 57 pont

3. Lenz 53 pont