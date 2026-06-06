Per Johansson: Ötvenöt perc szenvedés után találtuk meg a helyes utat

A három piros lap és a tizenkét kiállítás hűen tükrözi, micsoda csata zajlott a győri és a bresti csapat között a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati, budapesti elődöntőjében. Az 55. perc végén még a francia együttes vezetett, de a hajrát az ETO uralta és nyert 31–30-ra.

„Ezek az elődöntők mindig ennyire szorosak – utalt vissza Per Johansson, az ETO vezetőedzője arra, hogy 2024 és 2025 után ismét egy góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél a győri együttes. – A Brest megfelelő struktúrával vágott neki a mérkőzésnek és fogást talált rajtunk. Nehézségeink akadtak a visszarendeződésekkel a második félidőben, nem volt meg a szükséges ritmus védekezésben. Ugyanakkor az utolsó öt percre megtaláltuk a helyes utat, a brestiek technikai hibákat követtek el, Anna Lagerquist és Kelly Dulfer uralta a védelemben a megfelelő pozíciókat. Ellenfelünk így lövésig sem jutott. Tisztában voltunk azzal, hogy megvannak a megfelelő képességeink, szenvedtünk ötvenöt percig, hogy megtaláljuk a helyes utat, de a végére meglett, ez ennek a csapatnak a titka.”

A győriek egyik fontos játékosa, a brazil Bruna de Paula az első félidőben egy ütés miatt kiállt, a vezetőedző szerint azonban emiatt nem kellett teljesen átgondolni a taktikát.

„Nem gondoltunk sokat a kiállításra, ezúttal Veronica Kristiansennel kezdtem balátlövőként, aki jól teljesített, aztán érkezett Helena Elver is. Persze, amire De Paulával képesek lettünk volna, az így nem állt volt meg, de Elver is többé-kevésbé pótolta, ráadásul Kristine Breistöl és Tjasa Stanko is ott ült a padon. Mi nem idegeskedünk az ilyeneken, mindig van új játékos, akit be lehet hozni.”

Vasárnap egy másik francia együttes vár a győriekre, a Metzet ebben az idényben kétszer már megverte a Győr.

„Nagy tempóban zajlott a mérkőzés, az első félidőben mi kontráztunk többet, a másodikban a Brest. A Metz komfortos helyzetben várhatja a döntőt, számos jó formában lévő játékossal, mindig erősek, stabil védekezéssel. Nagy figyelmet kell fordítani a beálló Sarah Bouktit játékára, Albek Anna is jól teljesített az elődöntőben, így ellenfelünk is forgathatja keretét, nagy sebességre számítok” – fogalmazott Johansson.