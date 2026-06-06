Per Johansson: Ötvenöt perc szenvedés után találtuk meg a helyes utat
A három piros lap és a tizenkét kiállítás hűen tükrözi, micsoda csata zajlott a győri és a bresti csapat között a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati, budapesti elődöntőjében. Az 55. perc végén még a francia együttes vezetett, de a hajrát az ETO uralta és nyert 31–30-ra.
„Ezek az elődöntők mindig ennyire szorosak – utalt vissza Per Johansson, az ETO vezetőedzője arra, hogy 2024 és 2025 után ismét egy góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél a győri együttes. – A Brest megfelelő struktúrával vágott neki a mérkőzésnek és fogást talált rajtunk. Nehézségeink akadtak a visszarendeződésekkel a második félidőben, nem volt meg a szükséges ritmus védekezésben. Ugyanakkor az utolsó öt percre megtaláltuk a helyes utat, a brestiek technikai hibákat követtek el, Anna Lagerquist és Kelly Dulfer uralta a védelemben a megfelelő pozíciókat. Ellenfelünk így lövésig sem jutott. Tisztában voltunk azzal, hogy megvannak a megfelelő képességeink, szenvedtünk ötvenöt percig, hogy megtaláljuk a helyes utat, de a végére meglett, ez ennek a csapatnak a titka.”
A győriek egyik fontos játékosa, a brazil Bruna de Paula az első félidőben egy ütés miatt kiállt, a vezetőedző szerint azonban emiatt nem kellett teljesen átgondolni a taktikát.
„Nem gondoltunk sokat a kiállításra, ezúttal Veronica Kristiansennel kezdtem balátlövőként, aki jól teljesített, aztán érkezett Helena Elver is. Persze, amire De Paulával képesek lettünk volna, az így nem állt volt meg, de Elver is többé-kevésbé pótolta, ráadásul Kristine Breistöl és Tjasa Stanko is ott ült a padon. Mi nem idegeskedünk az ilyeneken, mindig van új játékos, akit be lehet hozni.”
Vasárnap egy másik francia együttes vár a győriekre, a Metzet ebben az idényben kétszer már megverte a Győr.
„Nagy tempóban zajlott a mérkőzés, az első félidőben mi kontráztunk többet, a másodikban a Brest. A Metz komfortos helyzetben várhatja a döntőt, számos jó formában lévő játékossal, mindig erősek, stabil védekezéssel. Nagy figyelmet kell fordítani a beálló Sarah Bouktit játékára, Albek Anna is jól teljesített az elődöntőben, így ellenfelünk is forgathatja keretét, nagy sebességre számítok” – fogalmazott Johansson.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
BREST BRETAGNE (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 30–31 (16–17)
Budapest MVM Dome, 19850 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)
BREST: André – Coatanea 3, VJAHIREVA 7 (3), LOTT 6, Ondono 3, NOCANDY 4, Tshimanga 2. Csere: Depuiset (kapus), Gros 2 (1), Mairot 1, Delaye, Petraki 2, Faure, L. Kanor, Borg. Edző: Raphaëlle Tervel
GYŐR: Szemerey – Hovden 3, HOUSHEER 9 (3), LAGERQUIST 2, DULFER 3, V. Kristiansen 3, Fodor Cs. 3. Csere: Sako (kapus), K. Jörgensen 1, Breistöl, De Paula 3, Elver 3, Hagman 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 2–3. 10. p.: 6–6. 15. p.: 7–10. 22. p.: 12–12. 24. p.: 13–15. 35. p.: 20–22. 41. p.: 25–24. 47. p.: 28–26. 49. p.: 28–28. 55. p.: 30–29.
Kiállítások: 10, ill. 14 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Raphaëlle Tervel: – Tudtuk, hogy nagyon kemény meccs lesz, de jól felkészültünk. Számos variációnk volt a védekezésünkre és a támadásunkra is, amit hatékonyan a pályára is tudtunk vinni. Rengeteg hibát elkövettünk, ezáltal esélyt adtunk nekik a győzelemre, amivel éltek is. A két piros lap miatt mindkét beállónkat elveszítettük, így a meccs közben alkalmazkodni is kellett. A terv az volt, hogy két győzelemmel térjünk haza, ennek megfelelően jó erőben vagyunk annak ellenére is, hogy elveszítettük az elődöntőt.
A VASÁRNAPI PROGRAM
A 3. helyért
15.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Döntő
18.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!