Nemzeti Sportrádió

Tökéletes belga vb-főpróba, De Bruyne és társai kiütötték Tunéziát

K. Zs.K. Zs.
2026.06.06. 17:00
Egy a szombati öt belga gólörömből (Fotó: Getty Images)
Címkék
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Belgium 5–0-ra legyőzte Tunéziát a labdarúgó-világbajnokságra készülő két válogatott szombat délutáni brüsszeli mérkőzésén.

Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya a horvátok ellen sikeresen tesztelt 3–5–2 után visszatért a 4–3–3-as felálláshoz (Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne – Onana, Tielemans, De Bruyne – Trossard, De Ketelaere, Doku), és a gépezet így is nagyszerűen működött.

A vezetést Leandro Trossard szerezte meg könnyű közeli lövéssel a 28. percben, miután a balról befelé törő Jérémy Doku megbolondított jó néhány védőt, majd a második játékrész elején Charles De Ketelaere fejelt a vendégek kapujába Youri Tielemans beadásából.

A 62. percben Iszmael Garbi durva belépőért megkapta a második sárga lapját, és ezzel megpecsételődött a tunéziai csapat sorsa: kisvártatva a sértett Doku passzából Kevin De Bruyne belőtte válogatott pályafutása 37. gólját, majd két csereember, Dodi Lukébakio és Nicolas Raskin is betalált.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Belgium az egyiptomi, az iráni és az új-zélandi válogatottal játszik majd (G-csoport), míg az 1973 óta elszenvedett legnagyobb verése kellemetlen élményével útra kelő Tunézia ellenfele Hollandia, Japán és Svédország lesz (F-csoport). 

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Belgium–Tunézia 5–0 (1–0)
Brüsszel. G: Trossard (28.), De Ketelaere (53.), De Bruyne (65.), Lukébakio (85.), Raskin (87.). K: Garbi (62. – Tunézia)

Később
19.45: Portugália–Chile (Tv: Match4)
20.30: Egyesült Államok–Németország
21.00: Ausztrália–Svájc (Tv: Spíler2)
21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina
22.00: Anglia–Új-Zéland (Tv: Spíler1)
22.00: Bolívia–Skócia (Tv: Match4)
22.00: Katar–Salvador
22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda
  0.00: Brazília–Egyiptom (Tv: Match4)
  0.00: Venezuela–Törökország

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