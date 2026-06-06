Tökéletes belga vb-főpróba, De Bruyne és társai kiütötték Tunéziát

Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya a horvátok ellen sikeresen tesztelt 3–5–2 után visszatért a 4–3–3-as felálláshoz (Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne – Onana, Tielemans, De Bruyne – Trossard, De Ketelaere, Doku), és a gépezet így is nagyszerűen működött.

A vezetést Leandro Trossard szerezte meg könnyű közeli lövéssel a 28. percben, miután a balról befelé törő Jérémy Doku megbolondított jó néhány védőt, majd a második játékrész elején Charles De Ketelaere fejelt a vendégek kapujába Youri Tielemans beadásából.

A 62. percben Iszmael Garbi durva belépőért megkapta a második sárga lapját, és ezzel megpecsételődött a tunéziai csapat sorsa: kisvártatva a sértett Doku passzából Kevin De Bruyne belőtte válogatott pályafutása 37. gólját, majd két csereember, Dodi Lukébakio és Nicolas Raskin is betalált.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon Belgium az egyiptomi, az iráni és az új-zélandi válogatottal játszik majd (G-csoport), míg az 1973 óta elszenvedett legnagyobb verése kellemetlen élményével útra kelő Tunézia ellenfele Hollandia, Japán és Svédország lesz (F-csoport).

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Belgium–Tunézia 5–0 (1–0)

Brüsszel. G: Trossard (28.), De Ketelaere (53.), De Bruyne (65.), Lukébakio (85.), Raskin (87.). K: Garbi (62. – Tunézia)

Később

19.45: Portugália–Chile (Tv: Match4)

20.30: Egyesült Államok–Németország

21.00: Ausztrália–Svájc (Tv: Spíler2)

21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina

22.00: Anglia–Új-Zéland (Tv: Spíler1)

22.00: Bolívia–Skócia (Tv: Match4)

22.00: Katar–Salvador

22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda

0.00: Brazília–Egyiptom (Tv: Match4)

0.00: Venezuela–Törökország