Nemzeti Sportrádió

Nuno Campos távozik Zalaegerszegről – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.06. 19:43
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Nuno Campos egy idényt töltött a ZTE-nél (Fotó: Török Attila)
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Nuno Campos Zalaegerszeg Dinamo Bucuresti
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy távozik Nuno Campos vezetőedző.
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A Gazeta Sporturilor portál azt írja, hogy a klub képviselői már el is utaztak Magyarországra.

A klub hivatalos közleményben jelentette be, hogy megegyezett Nuno Campos vezetőedzővel, valamint a Dinamo Bucuresti csapatával, így a szakember Romániában folytatja pályafutását.

A Dinamo kivásárolta Campost, akivel együtt két segítője, Goncalo Gil Cruz és Joao Pedro Bagao is távozik. Korábban már írtunk róla, hogy az edzőnek 200 ezer eurós kivásárlási ár szerepelt a szerződésében.

Campos 2025 nyarán érkezett Zalaegerszegre, és bár kezdetben nem jöttek az eredmények, később egy hosszú veretlenségi sorozatnak köszönhetően a nemzetközi kupaszereplésért is harcban állt a csapat. A ZTE az 5. helyen végzett, a Magyar Kupában pedig eljutott a döntőig.

„Stratégiánk alapvető eleme a tehetségek felfedezése, fejlesztése és értékesítése. Ennek sikeres megvalósítása magas színvonalú szakmai, előkészítő és elemző munkát igényel. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a szemlélet nemcsak klubunk és közösségünk fejlődését szolgálja, hanem játékosaink és sportszakembereink egyéni céljainak megvalósítását is. A ZTE FC hosszú távú stratégiája és célrendszere változatlan, klubunk pedig a jövőben is ennek szellemében folytatja munkáját” – zárul a ZTE FC közleménye.

A kétéves szerződést aláíró Campos Bukarestben Zeljko Kopicot váltja, aki közel áll ahhoz, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe, az Al-Vahdához szerződjön.


 

 

Nuno Campos Zalaegerszeg Dinamo Bucuresti
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