Nuno Campos távozik Zalaegerszegről – hivatalos

A klub hivatalos közleményben jelentette be, hogy megegyezett Nuno Campos vezetőedzővel, valamint a Dinamo Bucuresti csapatával, így a szakember Romániában folytatja pályafutását.

A Dinamo kivásárolta Campost, akivel együtt két segítője, Goncalo Gil Cruz és Joao Pedro Bagao is távozik. Korábban már írtunk róla, hogy az edzőnek 200 ezer eurós kivásárlási ár szerepelt a szerződésében.

Campos 2025 nyarán érkezett Zalaegerszegre, és bár kezdetben nem jöttek az eredmények, később egy hosszú veretlenségi sorozatnak köszönhetően a nemzetközi kupaszereplésért is harcban állt a csapat. A ZTE az 5. helyen végzett, a Magyar Kupában pedig eljutott a döntőig.

„Stratégiánk alapvető eleme a tehetségek felfedezése, fejlesztése és értékesítése. Ennek sikeres megvalósítása magas színvonalú szakmai, előkészítő és elemző munkát igényel. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a szemlélet nemcsak klubunk és közösségünk fejlődését szolgálja, hanem játékosaink és sportszakembereink egyéni céljainak megvalósítását is. A ZTE FC hosszú távú stratégiája és célrendszere változatlan, klubunk pedig a jövőben is ennek szellemében folytatja munkáját” – zárul a ZTE FC közleménye.

A kétéves szerződést aláíró Campos Bukarestben Zeljko Kopicot váltja, aki közel áll ahhoz, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe, az Al-Vahdához szerződjön.



