Ötven éve nyert Eb-ezüstöt a magyar U18-as labdarúgó-válogatott

Ötven éve, 1976-ban nyert ezüstérmet a hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar U18-as válogatott, s a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) meghívására a csapat tagjai együtt emlékeztek a felejthetetlen pillanatokra.
A szövetség honlapja alapján az ünnepi összejövetelen az MLSZ képviseletében köszöntőt mondó Sipos Jenő felelevenítette, hogy a Gyöngyösön és Hatvanban rendezett csoportkört elsőként zárta a Rákosi Gyula vezette csapat, amely Olaszországot, Jugoszláviát és Walest megelőzve jutott be az elődöntőbe.
A négy között a franciák sem tudták megállítani Gyimesi Lászlóékat: 1–1 után következett a büntetőpárbaj, amelyben a magyar fiatalok céloztak jobban. Az éppen ötven esztendeje, 1976. június 6-án lejátszott finálét már a Népstadionban vívhatták a magyarok, akik 1–0-ra kikaptak a Szovjetunió együttesétől.
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