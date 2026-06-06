Nemzeti Sportrádió

Ötven éve nyert Eb-ezüstöt a magyar U18-as labdarúgó-válogatott

2026.06.06. 14:17
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magyar U18-as labdarúgó-válogatott múltidézés 1976 U18-as Európa-bajnokság
Ötven éve, 1976-ban nyert ezüstérmet a hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar U18-as válogatott, s a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) meghívására a csapat tagjai együtt emlékeztek a felejthetetlen pillanatokra.

A szövetség honlapja alapján az ünnepi összejövetelen az MLSZ képviseletében köszöntőt mondó Sipos Jenő felelevenítette, hogy a Gyöngyösön és Hatvanban rendezett csoportkört elsőként zárta a Rákosi Gyula vezette csapat, amely Olaszországot, Jugoszláviát és Walest megelőzve jutott be az elődöntőbe. 

A négy között a franciák sem tudták megállítani Gyimesi Lászlóékat: 1–1 után következett a büntetőpárbaj, amelyben a magyar fiatalok céloztak jobban. Az éppen ötven esztendeje, 1976. június 6-án lejátszott finálét már a Népstadionban vívhatták a magyarok, akik 1–0-ra kikaptak a Szovjetunió együttesétől.

 

magyar U18-as labdarúgó-válogatott múltidézés 1976 U18-as Európa-bajnokság
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