Ötven éve nyert Eb-ezüstöt a magyar U18-as labdarúgó-válogatott

A szövetség honlapja alapján az ünnepi összejövetelen az MLSZ képviseletében köszöntőt mondó Sipos Jenő felelevenítette, hogy a Gyöngyösön és Hatvanban rendezett csoportkört elsőként zárta a Rákosi Gyula vezette csapat, amely Olaszországot, Jugoszláviát és Walest megelőzve jutott be az elődöntőbe.

A négy között a franciák sem tudták megállítani Gyimesi Lászlóékat: 1–1 után következett a büntetőpárbaj, amelyben a magyar fiatalok céloztak jobban. Az éppen ötven esztendeje, 1976. június 6-án lejátszott finálét már a Népstadionban vívhatták a magyarok, akik 1–0-ra kikaptak a Szovjetunió együttesétől.