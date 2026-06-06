Extrém sportfavágás: világcsúcsidővel nyerte meg Jack Jordan a városligeti World Trophyt

Elképesztő látvány tárult az elé, aki e hét végén kilátogatott a Városligeti Műjégpályára – a Városligeti-tóra felállított két, szinte csordultig telt lelátó, fényjáték, füstgép, középen pedig a színpad, amelyen fákat vágnak.

Nem is akárhogy – a tavon vízibiciklizők is meg-megállnak egy-egy futamot megnézni.

A Stihl Timbersports elnevezésű extrém sportfavágó versenysorozat egyik legrangosabb viadalát, a World Trophyt rendezték meg hazánkban, amelyben a világ legjobb favágói közül 16-an ragadtak fejszét – a versenyzők kieséses rendszerben harcoltak meg egymással. A World Trophy lebonyolítás lényege, hogy négy versenyszámot kell egymás után teljesíteni: vízszintes farönkről láncfűrésszel levágnak egy korongot (Stock Saw), majd egy vízszintes farönkre állva átvágják azt fejszével (Underhand Chop), aztán vonófűrésszel vágnak le egy vízszintes rönkről egy korongot (Single Buck), zárásként pedig egy függőlegesen felállított farönköt kell fejszével kettéhasítani (Standing Block Chop). Aki a leggyorsabb, az jut tovább.