Extrém sportfavágás: világcsúcsidővel nyerte meg Jack Jordan a városligeti World Trophyt
Elképesztő látvány tárult az elé, aki e hét végén kilátogatott a Városligeti Műjégpályára – a Városligeti-tóra felállított két, szinte csordultig telt lelátó, fényjáték, füstgép, középen pedig a színpad, amelyen fákat vágnak.
Nem is akárhogy – a tavon vízibiciklizők is meg-megállnak egy-egy futamot megnézni.
A Stihl Timbersports elnevezésű extrém sportfavágó versenysorozat egyik legrangosabb viadalát, a World Trophyt rendezték meg hazánkban, amelyben a világ legjobb favágói közül 16-an ragadtak fejszét – a versenyzők kieséses rendszerben harcoltak meg egymással. A World Trophy lebonyolítás lényege, hogy négy versenyszámot kell egymás után teljesíteni: vízszintes farönkről láncfűrésszel levágnak egy korongot (Stock Saw), majd egy vízszintes farönkre állva átvágják azt fejszével (Underhand Chop), aztán vonófűrésszel vágnak le egy vízszintes rönkről egy korongot (Single Buck), zárásként pedig egy függőlegesen felállított farönköt kell fejszével kettéhasítani (Standing Block Chop). Aki a leggyorsabb, az jut tovább.
A futamok alatt már-már focimeccsre hajazó a hangulat, a versenyzőket felszólítják a felkészülésre, beröffen a láncfűrész motorja. Visszaszámlálás – és kezdődhet a vágás! A stock saw-t aránylag mindenki hamar teljesíti, de az underhand chopnál nagyon nem mindegy, ki milyen hamar tud végezni az egyik oldallal, majd fordulni. A single bucknál, ha valakinek gyorsan jár a keze, még faraghat a hátrányából, de a standing block chopra is tartogatni kell a szuszból – ennél már alig lehet fordítani. A faforgácsok szanaszét repkednek – a futamok között a segítők egy perc alatt összetakarítanak, és bekészítik a következő, vágásra szánt rönköket.
Az időfutamot korábban teljesítették, ez alapján alakult ki a 16-os tábla beosztása. Az egyik nagy esélyes, az új-zélandi Jack Jordan zárt az élen, majd az első futamban (57.78 mp) több mint 20 másodpercet adott a brit Graham Turnernek (1:18.84). Az amerikai Matthew Cogar 57.10-zel nyitott, több mint 15 másodpercet adva az olasz Alessandro Ciaponinak (1:12.79) – ők ketten indítottak a legerősebben, percen belül, míg námi meglepetésre a legutóbbi, 2024-es World Trophyn ezüstérmes cseh Matyás Klíma (1:20.18) kikapott a német Danny Martintól (1:11.19). A rendező országból szabadkártyával nevező háromszoros magyar bajnok Strúbel Bence magyar zászlóerdő közepette vonult be, tisztesen helytállt, 1:26.91-gyel búcsúzott az ausztrál Kody Steers (1:05.85) ellen, de előtte még köszönetet mondott a szurkolóknak. „Az underhand ment a legjobban, a single buck azért sokat kivesz az emberből, kellett küzdeni a levegőért. Így sikerült, hidegrázós élmény volt így is, köszönöm, hogy kijöttetek szurkolni!”
A negyeddöntőben Jordan hét tizedre maradt el a saját maga által felállított világcsúcstól (52.53 mp), 53.22-vel búcsúztatott egy másik nagy nevet, a 2023-ban World Trophy-második lengyel Michal Dubickit (55.48), majd az elődöntőben, a svéd Emil Hansson hiába vezetett egy szám után, és hiába álltak neki nagyjából egyszerre a negyediknek, Jordan jóval hatékonyabb volt a standing block chopnál (55.36), és kiejtette Hanssont (59.35, egyéni legjobb és nemzeti csúcs). A másik párharcban a négy között Cogar már az underhand choppal jóval hamarabb végzett, mint a Strúbelt búcsúztató Steert, és sima 53.92-vel jutott döntőbe Steers ellen (1:04.10).
A kisdöntőben, a harmadik helyért Steers két-három ütéssel előzte meg a végén Hanssont. A fináléra a világbajnoki címvédő Jordannek maradt több ereje, az underhand után már számottevő előnye volt a négyszeres vb-ezüstérmes Cogarral szemben, és a régi világcsúcsot több mint másfél másodperccel megjavítva, 50.84-gyel győzött, egymás után negyedszer nyerte meg a World Trophyt.
A pénteken megrendezett rookie-világbajnokságon az új-zélandi Mathew Gower nyert, Urbán Ádám hatodik lett, míg az első ízben megrendezett női világbajnokságot szombat délután a kanadai Andrea Hand nyerte meg.
EXTRÉM SPORTFAVÁGÁS
STIHL TIMBERSPORTS WORLD TROPHY, VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA
Döntő: Jack Jordan (új-zélandi)–Cogar (amerikai) 50.84–55.39
A 3. helyért: Kody Steers (ausztrál)–Emil Hansson (svéd) 1:01.72–1:06.76
1. forduló: Kody Steers–Strúbel Bence 1:05.85–1:26.57