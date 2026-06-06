Gól és gólpassz Havertztől, a németek legyőzték a társházigazda amerikaiakat

A folytatásban mindkét csapatnak nyílt lehetősége a gólszerzésre, de már nem változott az eredmény – a legközelebb Brenden Aaronson volt a gólhoz, lövését Oliver Baumann nagy vetődéssel hárította a 87. percben. A végjáték feszülten alakult, Timothy Weah durván odalépett Nico Schlotterbecknek, a dulakodásból mind a ketten sárga lappal jöttek ki.

A társházigazda Egyesült Államok a D-csoportban szerepel majd a vb-n, ellenfele Ausztrália, Paraguay és Törökország lesz, míg a németek Curacao, Ecuador és Elefántcsontpart ellen lépnek pályára (E-csoport).

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

EGYESÜLT ÁLLAMOK–NÉMETORSZÁG 1–2 (1–1)

Chicago, 61 500 néző. Vezette: Maza Gómez (chilei)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman (Scally, 72.), M. Robinson (McKenzie, 64.), Ream (Arfsten, 72.) – Dest (Weah, 72.), McKennie (Berhalter, 64.), T. Adams (Roldan, 72.), A. Robinson (Trusty, 63.) – M. Tillman (Aaronson, 72.), Pulisic (Reyna, 63.) – Balogun (Pepi, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

NÉMETORSZÁG: Baumann – Kimmich (Anton, 62.), Tah, N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 61.) – F. Nmecha (Goretzka, 80.), Pavlovic (Stiller, 80.), L. Sané (Leweling, 72.), Musiala (Amiri, 80.), Wirtz (Beier, 80.) – Havertz (Undav, 61.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: A. Robinson (37.), ill. Havertz (2.), L. Sané (57.)

Svájc nem bírt Ausztráliával, Bosznia-Hercegovina is ikszelt Panamával

Már a világbajnokság helyszínén készül az a négy válogatott is, amelyik San Diegóban és St. Louisban lépett pályára szombaton.

Svájc viszonylag gyorsan vezetést szerzett Dan Ndoye góljával, aki Granit Xhaka pazar kiugratásából lőtt az ausztrál kapuba, ám az előny csak az 56. percig tartott ki: akkor egy elhibázott svájci letámadásból épített ausztrál ellencsapás végén Tete Yengi egyenlített.

A másik párharcban is az európai válogatott szerezte az első gólt, Nikola Katic fejesével vezetett Bosznia-Hercegovina a panamai csapat ellen, ám ezen a meccsen még a szünet előtt jött az egyenlítő gól: Jiovany Ramos egy szöglet utáni kavarodásból lőtt a kapuba.

Svájc és Bosznia-Hercegovina a B-csoportban szerepel majd Kanada és Katar társaságában, Ausztrália az egyesült államokbeliek csoportjában lesz, míg Panamának az L-csoportban Anglia, Horvátország és Ghána lesz az ellenfele.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ausztrália–Svájc 1–1 (0–1)

San Diego. G: Yengi (56.), ill. Ndoye (14.)

Panama–Bosznia-Hercegovina 1–1 (1–1)

St. Louis. G: J. Ramos (45+3.), ill. Katic (23.)

KORÁBBAN

Belgium–Tunézia 5–0 (1–0)

Brüsszel. G: Trossard (28.), De Ketelaere (53.), De Bruyne (65.), Lukébakio (85.), Raskin (87.). K: Garbi (62. – Tunézia)

Portugália–Chile 2–1 (0–0)

Jamor, Nemzeti Stadion. G: Guedes (58.), B. Fernandes (75.), ill. Sepeda (90+2.). K: Rafael Leao (45+2.), ill. Román (45+2.)