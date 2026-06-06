Gól és gólpassz Havertztől, a németek legyőzték a társházigazda amerikaiakat
Alig kezdődött el a mérkőzés, Kai Havertz máris csillapította a chicagói publikum lelkesedését: Joshua Kimmich jobbról beívelt szabadrúgásából az Arsenal támadója befejelte a németek vezető gólját (0–1).
Néhány perccel később Havertz újra a kapuba talált, de ezúttal lesről. Az amerikaiak lassacskán magukhoz tértek, és a szünetig akár meg is fordíthatták volna az állást; ez nem sikerült nekik, még ha az egyenlítő góljuk esztétikai szempontból úgymond „kettőt ért”.
A 37. percben Christian Pulisic jobb oldali szögletét Jonathan Tah kifejelte, és a lehulló labdát Antonee Robinson 18 méterről, ballal, kapásból óriási erővel a léc alá bombázta (1–1).
Az eredeti tervek szerint Lennart Karl is kezdett volna a német csapatban, de mint pénteken biztossá vált, ő sérülés miatt lemarad a vb-ről; ezen a meccsen Leroy Sané helyettesítette, és bár sokáig nem nagyon ment neki a játék, az 57. percben – Havertz visszagurításából – közeli lövéssel ő szerezte meg a másodszori vezetést (1–2).
A folytatásban mindkét csapatnak nyílt lehetősége a gólszerzésre, de már nem változott az eredmény – a legközelebb Brenden Aaronson volt a gólhoz, lövését Oliver Baumann nagy vetődéssel hárította a 87. percben. A végjáték feszülten alakult, Timothy Weah durván odalépett Nico Schlotterbecknek, a dulakodásból mind a ketten sárga lappal jöttek ki.
A társházigazda Egyesült Államok a D-csoportban szerepel majd a vb-n, ellenfele Ausztrália, Paraguay és Törökország lesz, míg a németek Curacao, Ecuador és Elefántcsontpart ellen lépnek pályára (E-csoport).
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
EGYESÜLT ÁLLAMOK–NÉMETORSZÁG 1–2 (1–1)
Chicago, 61 500 néző. Vezette: Maza Gómez (chilei)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman (Scally, 72.), M. Robinson (McKenzie, 64.), Ream (Arfsten, 72.) – Dest (Weah, 72.), McKennie (Berhalter, 64.), T. Adams (Roldan, 72.), A. Robinson (Trusty, 63.) – M. Tillman (Aaronson, 72.), Pulisic (Reyna, 63.) – Balogun (Pepi, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
NÉMETORSZÁG: Baumann – Kimmich (Anton, 62.), Tah, N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 61.) – F. Nmecha (Goretzka, 80.), Pavlovic (Stiller, 80.), L. Sané (Leweling, 72.), Musiala (Amiri, 80.), Wirtz (Beier, 80.) – Havertz (Undav, 61.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
Gólszerző: A. Robinson (37.), ill. Havertz (2.), L. Sané (57.)
Svájc nem bírt Ausztráliával, Bosznia-Hercegovina is ikszelt Panamával
Már a világbajnokság helyszínén készül az a négy válogatott is, amelyik San Diegóban és St. Louisban lépett pályára szombaton.
Svájc viszonylag gyorsan vezetést szerzett Dan Ndoye góljával, aki Granit Xhaka pazar kiugratásából lőtt az ausztrál kapuba, ám az előny csak az 56. percig tartott ki: akkor egy elhibázott svájci letámadásból épített ausztrál ellencsapás végén Tete Yengi egyenlített.
A másik párharcban is az európai válogatott szerezte az első gólt, Nikola Katic fejesével vezetett Bosznia-Hercegovina a panamai csapat ellen, ám ezen a meccsen még a szünet előtt jött az egyenlítő gól: Jiovany Ramos egy szöglet utáni kavarodásból lőtt a kapuba.
Svájc és Bosznia-Hercegovina a B-csoportban szerepel majd Kanada és Katar társaságában, Ausztrália az egyesült államokbeliek csoportjában lesz, míg Panamának az L-csoportban Anglia, Horvátország és Ghána lesz az ellenfele.
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ausztrália–Svájc 1–1 (0–1)
San Diego. G: Yengi (56.), ill. Ndoye (14.)
Panama–Bosznia-Hercegovina 1–1 (1–1)
St. Louis. G: J. Ramos (45+3.), ill. Katic (23.)
KORÁBBAN
Belgium–Tunézia 5–0 (1–0)
Brüsszel. G: Trossard (28.), De Ketelaere (53.), De Bruyne (65.), Lukébakio (85.), Raskin (87.). K: Garbi (62. – Tunézia)
Portugália–Chile 2–1 (0–0)
Jamor, Nemzeti Stadion. G: Guedes (58.), B. Fernandes (75.), ill. Sepeda (90+2.). K: Rafael Leao (45+2.), ill. Román (45+2.)