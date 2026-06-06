Nemzeti Sportrádió

Fodor Csenge: Mindenkin azt láttam, hogy ez meglesz

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.06. 21:35
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Címkék
női kézi BL női kézilabda Szemerey Zsófi Fodor Csenge női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
Öt év után rendeztek ismét ETO–Brest elődöntőt a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A magyar és a francia bajnok végletekig kiélezett csatát vívott a három piros lappal tarkított elődöntőben, Kelly Dulfer 43 másodperccel a találkozó vége előtt szerezte meg a döntőt érő győri gólt. A mérkőzést követően Szemerey Zsófi és Fodor Csenge, az ETO játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.

 

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NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
BREST BRETAGNE (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 30–31 (16–17)
Budapest MVM Dome, 19850 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)
BREST: André – Coatanea 3, VJAHIREVA 7 (3), LOTT 6, Ondono 3, NOCANDY 4, Tshimanga 2. Csere: Depuiset (kapus), Gros 2 (1), Mairot 1, Delaye, Petraki 2, Faure, L. Kanor, Borg. Edző: Raphaëlle Tervel
GYŐR: Szemerey – Hovden 3, HOUSHEER 9 (3), LAGERQUIST 2, DULFER 3, V. Kristiansen 3, Fodor Cs. 3. Csere: Sako (kapus), K. Jörgensen 1, Breistöl, De Paula 3, Elver 3, Hagman 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 2–3. 10. p.: 6–6. 15. p.: 7–10. 22. p.: 12–12. 24. p.: 13–15. 35. p.: 20–22. 41. p.: 25–24. 47. p.: 28–26. 49. p.: 28–28. 55. p.: 30–29.
Kiállítások: 10, ill. 14 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Raphaëlle Tervel: – Tudtuk, hogy nagyon kemény meccs lesz, de jól felkészültünk. Számos variációnk volt a védekezésünkre és a támadásunkra is, amit hatékonyan a pályára is tudtunk vinni. Rengeteg hibát elkövettünk, ezáltal esélyt adtunk nekik a győzelemre, amivel éltek is. A két piros lap miatt mindkét beállónkat elveszítettük, így a meccs közben alkalmazkodni is kellett. A terv az volt, hogy két győzelemmel térjünk haza, ennek megfelelően jó erőben vagyunk annak ellenére is, hogy elveszítettük az elődöntőt.

 

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