Nemzeti Sportrádió

Takács Boglárka remekelt a BHSE versenyén

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.06. 21:53
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Takács Boglárka (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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BHSE Takács Boglárka 100 méteres síkfutás
Takács Boglárka remek, 11.22 másodperces eredménnyel megnyerte a női 100 métert a BHSE szombati atlétikai versenyén.

Az MTK országos csúcstartó sprintere szerdán a turkui arany kategóriás viadalon második lett a klasszikus sprinttávon 11.33 másodperccel. Akkor komoly, 1.1 méter/másodperces ellenszél hátráltatta, szombaton viszont 1.3 m/mp-es hátszél segítette. Ugyanakkor nem könnyítette meg a dolgát, hogy igazán komoly ellenfél nélkül kellett futnia. Németh Roland tanítványa hat századra megközelítette idei legjobbját.

A fővárosi Tüzér utcai pályán a fedettpályás világbajnoki negyedik többpróbázó, Szűcs Szabina három számot is vállalt és mindháromban jól teljesített: 100 méter gáton 13.59 másodpercet, távolugrásban 6.26 métert, míg súlylökésben 13.34 métert produkált.

A fedettpályás szezonban sérüléssel bajlódó, a 4x400-as váltóval fedettpályás világbajnoki bronzérmes Enyingi Patrik is ott volt a viadalon, ám nem fő számában, 400 méteren, hanem 100 méteren indult és kifejezetten jól szerepelt, ugyanis 10.48 másodperccel az első helyen ért célba.

 

BHSE Takács Boglárka 100 méteres síkfutás
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