Észak-Macedóniát is legyőzte a női röplabda-válogatott az Európa-ligában

A péntek késő esti Portugália elleni bravúros 3:0-s sikert követően nem volt túl sok ideje pihenni a magyar válogatottnak, hiszen a találkozó után 18 órával már Észak-Macedónia volt a mieink ellenfele. A csapatban egy változás volt: Kiss Lilla helyén testvére Gréta kezdett.

A rövid regeneráció miatt kissé enerváltan kezdték második meccsüket a mieink, mert az első két pontot riválisunk szerezte, de aztán gyorsan belerázódtak a meccsbe Alessandro Chiappni lányai, mert 8:4-nél már biztos magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Ugyan még sikerült visszajönnie kettőre a macedónoknak, de aztán gyakorlatilag tetszés szerint hizlalta az előnyt a válogatott. Végül tíz szettlabdája lett a mieinknek, de már az elsővel lezárták ezt a felvonás.

A nagy különbséggel megnyert játékrész után kicsit kiengedtek a mieink, így a másodikat is az ellenfél kezdte jobban, s 7:4-re is vezetett is, de ezt egy 6:1-es magyar sorozat követte, a fordítás után pedig villámgyorsan öt ponttal is elhúzott válogatottunk. Ugyan a végjátékban többször is visszazárkóztak egy pontra, de az egyenlítés már nem jött össze, a végén pedig három játszmalabdából megint sikerül az elsőt értékesíteni.

A harmadik szettben aztán villámrajtot vettek a mieink, akik meg sem álltak 6:0-ig, s ezzel gyakorlatilag le is rendezték a játékrészt, mert innentől kezdve csak a különbség volt a kérdés. 15-nél már tíz volt közte, a végén ugyan három meccslabdát is hárítottak a macedónok, de ez is csak arra volt elég, hogy kijöjjenek a tízből. Ez a játszma már igazi gálaelőadás volt, ami így remek felvezetése lett a mieink jövő heti, kecskeméti mérkőzéseinek, amikor Észtország és Horvátország lesz az ellenfél.

A csapat legeredményesebb játékosa ezen a mérkőzésen is Németh Anett lett, aki ezúttal 22 pontig jutott.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA, NŐK

2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-MACEDÓNIA 3:0 (14, 21, 11)

Vila do Conde, 93 néző. V: Ricardo Ferreira (portugál), Sanchez Rodriguez (spanyol)

MAGYARORSZÁG: Csereklye 7, Petrenkó 2, Bozóki-Szedmák 5, KUMP 9, NÉMETH A. 22, KISS G. 11. Csere: Kertész (liberó), Kiss N. 1, Sziládi 3, Németh L., Kiss L. 4, Orosz 1, Horváth L. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

ÉSZAK-MACEDÓNIA: Jonuzi 1, Kovacsevikj 5, Sztojkoszka 7, Milevszka 9, Faszuljeva 2, Vaszilevszka 3. Csere: Popjordanovszka, Anteska (liberók), Dikova, Pandeva, Terzijevszka 2, Kiprijanovszka, Boskovszka 1, Gorbok. Szövetségi kapitány: Milos Gavrilovics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:3, 8:4, 9:7, 16:9, 17:13, 22:13, 23:22. 2. játszma: 0:2, 4:4, 5:8, 14:9, 15:13, 18:13, 19:18, 21:19, 24:21. 3. játszma: 6:0, 6:2, 11:3, 16:5, 17:8, 24:8

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Magabiztosan kezdtük a mérkőzést, jól mozgott a csapat és nagyon simán hoztuk az első szettet. A másodikban már voltak hibák, így a vége kicsi körömrágósra sikerült, de amikor kellett, akkor hozni tudták magukat a lányok. A harmadikban aztán olyan fölényben játszottunk, hogy lehetőséget tudtam adni a fiataloknak is, akik élni is tudtak ezzel.