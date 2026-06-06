Nemzeti Sportrádió

A torna legfélelmetesebb támadótriója? – íme, a francia válogatott várható vb-kezdőcsapata

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.06. 18:02
Franciaország bivalyerős kezdővel állhat fel a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026 Franciaország kezdőcsapat
A Nemzeti Sport amerikai labdarúgó-világbajnokságot felvezető videósorozatának negyedik részében Franciaország került sorra. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot!

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

 

foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026 Franciaország kezdőcsapat
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