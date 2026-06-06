„Életem leghosszabb mérkőzése volt” – a BL-elődöntőben karrierje első pirosát kapta Bruna de Paula
Bruna de Paula lapunknak sportszerűen elismerte, jogos volt a 25. percben kapott piros lapja, főleg ha mellé tesszük, hogy előtte milyen helyzetben kapott kizárást a Brest kapitánya, Onacia Ondono.
„Szerencsétlen mozdulat volt a részemről, elfogadtam az érte kapott büntetést. Nem hibáztathatok senkit – tette hozzá a Győri ETO világklasszis brazil balátlövője, aki ezután a lelátóról volt kénytelen nézni az elődöntőt. – Még soha nem kaptam korábban piros lapot a karrierem során, erre pont egy BL-elődöntőben jött az első. Utána életem leghosszabb mérkőzéseként éltem meg a hátralevő időt, nagyon nehéz volt kívülről figyelni a történéseket. A lányok viszont komoly tartást mutattak, rendkívül büszke vagyok rájuk. Az egész idényünkre ez volt a jellemző, bármilyen nehézség jött szembe velünk, bármennyire is szenvedtünk, megbirkóztunk vele.”
Néha nüanszokon múlik a siker, elég ha csak az 57. percre gondolunk, amikor videózás után nem ítéltek gólt a Győr támadásánál, a Brest a közte kettőért ment, azonban technikai hibát követett el, a visszakapott labdából pedig egyenlített az ETO.
„Nem láttam pontosan, mi történt, engem is meglepett, hogy újra mi támadhattunk – reagált De Paula. – Ez egy lélektanilag nagyon fontos momentum volt, ezután fordítottuk meg a mérkőzést. Nem lehetett könnyű túllépnie rajta az ellenfélnek, hogy ilyen könnyű hibát vétett. Ezzel együtt a végén hosszan támadhattak az egyenlítésért, de a védelmünk nagyon koncentrált volt, és Csenge megszerezte a labdát.”
Érdekes volt viszont látni a bresti csapatban a korábbi győri Yvette Brochot (vagy ahogy férjezett nevével a mezén szerepel, Petrakit), akivel legutóbb a decemberi világbajnokságon még szakértőként beszéltünk. Csak aztán a franciáknál az anyai örömök előtt álló Pauletta Foppa helyére szükség volt egy beállóra, így aztán a már kétszer visszavonult holland beálló újra visszatért, és a Bresttel eljutott még egy final fourba.
„Nehéz volt újra beállni három hónappal ezelőtt ilyen szinten, mivel előtte csaknem két évig szinte semmit nem edzettem. Egy hasonlóan kiélezett mérkőzésen minden apróság sorsdöntő lehet, mi pedig egyszerűen könnyű hibákat vétettünk a hajrában. Magabiztosan érkeztünk a mérkőzésre, alaposan felkészültünk minden eshetőségre, de a Győr megbüntette a hibáinkat. Így még fájdalmasabb volt számunkra a vereség. Őrület, ha belegondolok, hogy a másik három final fouros csapatban egyaránt játszottam korábban. Olyan ez a hétvége a számomra, mint még egy új, hatalmas búcsú” – mondta lapunknak Broch, aki az idény végével visszatér Görögországba.
És ha a következő évadban az egyik topcsapat megint beállót keresne? „Köszönöm, ennyi elég volt. Nem lesz több visszatérés, ez biztos!” – reagált nevetve.
|HOUSHEER: ILYENNEK KELL LENNIE EGY ELŐDÖNTŐNEK!
|Dione HOUSHEER, a Győr jobbátlövője: – Egy elődöntőnek pontosan ilyennek kell lennie! Minden megvolt benne, egy igazi hullámvasút volt, de a végén nyugodtak maradtunk. Tudtuk, hogy a meccs hatvan percig tart, hátrányban sem stresszeltünk, találtunk plusz energiát ahhoz, hogy megfordítsuk. Az egyéni teljesítményem kapcsán is boldog vagyok, de a győzelem még nagyobb örömmel tölt el. Védekezésben is mindenki hatalmasat küzdött a másikért. Viszont azt fontos kiemelni, hogy a Metz ellen jobban fel kell készülni, ami a védőfal és a kapusok közötti összhangot illeti. Sokat kell futnunk, és nemcsak a lerohanásokhoz, hanem a visszarendeződéshez is.
|Veronica KRISTIANSEN, az ETO balátlövője: – Nem volt szép mérkőzés, keményen küzdött mindkét csapat, de mindkét védelem sokszor hibázott. Hideg fejjel vágtunk neki a végjátéknak, igyekeztünk megnehezíteni a brestiek támadásait. Ha hibáztunk is, egymás szemébe néztünk és üzentünk, hogy sohasem adjuk fel. Egy ilyen győzelem plusz motivációt ad a vasárnapi döntőre, úgy érzem, még több energia van a csapatunkban.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
BREST BRETAGNE (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 30–31 (16–17)
Budapest MVM Dome, 19850 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)
BREST: André – Coatanea 3, VJAHIREVA 7 (3), LOTT 6, Ondono 3, NOCANDY 4, Tshimanga 2. Csere: Depuiset (kapus), Gros 2 (1), Mairot 1, Delaye, Petraki 2, Faure, L. Kanor, Borg. Edző: Raphaëlle Tervel
GYŐR: Szemerey – Hovden 3, HOUSHEER 9 (3), LAGERQUIST 2, DULFER 3, V. Kristiansen 3, Fodor Cs. 3. Csere: Sako (kapus), K. Jörgensen 1, Breistöl, De Paula 3, Elver 3, Hagman 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 2–3. 10. p.: 6–6. 15. p.: 7–10. 22. p.: 12–12. 24. p.: 13–15. 35. p.: 20–22. 41. p.: 25–24. 47. p.: 28–26. 49. p.: 28–28. 55. p.: 30–29.
Kiállítások: 10, ill. 14 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Raphaëlle Tervel: – Tudtuk, hogy nagyon kemény meccs lesz, de jól felkészültünk. Számos variációnk volt a védekezésünkre és a támadásunkra is, amit hatékonyan a pályára is tudtunk vinni. Rengeteg hibát elkövettünk, ezáltal esélyt adtunk nekik a győzelemre, amivel éltek is. A két piros lap miatt mindkét beállónkat elveszítettük, így a meccs közben alkalmazkodni is kellett. A terv az volt, hogy két győzelemmel térjünk haza, ennek megfelelően jó erőben vagyunk annak ellenére is, hogy elveszítettük az elődöntőt.