„Életem leghosszabb mérkőzése volt” – a BL-elődöntőben karrierje első pirosát kapta Bruna de Paula

Bruna de Paula lapunknak sportszerűen elismerte, jogos volt a 25. percben kapott piros lapja, főleg ha mellé tesszük, hogy előtte milyen helyzetben kapott kizárást a Brest kapitánya, Onacia Ondono.

„Szerencsétlen mozdulat volt a részemről, elfogadtam az érte kapott büntetést. Nem hibáztathatok senkit – tette hozzá a Győri ETO világklasszis brazil balátlövője, aki ezután a lelátóról volt kénytelen nézni az elődöntőt. – Még soha nem kaptam korábban piros lapot a karrierem során, erre pont egy BL-elődöntőben jött az első. Utána életem leghosszabb mérkőzéseként éltem meg a hátralevő időt, nagyon nehéz volt kívülről figyelni a történéseket. A lányok viszont komoly tartást mutattak, rendkívül büszke vagyok rájuk. Az egész idényünkre ez volt a jellemző, bármilyen nehézség jött szembe velünk, bármennyire is szenvedtünk, megbirkóztunk vele.”

Néha nüanszokon múlik a siker, elég ha csak az 57. percre gondolunk, amikor videózás után nem ítéltek gólt a Győr támadásánál, a Brest a közte kettőért ment, azonban technikai hibát követett el, a visszakapott labdából pedig egyenlített az ETO.

„Nem láttam pontosan, mi történt, engem is meglepett, hogy újra mi támadhattunk – reagált De Paula. – Ez egy lélektanilag nagyon fontos momentum volt, ezután fordítottuk meg a mérkőzést. Nem lehetett könnyű túllépnie rajta az ellenfélnek, hogy ilyen könnyű hibát vétett. Ezzel együtt a végén hosszan támadhattak az egyenlítésért, de a védelmünk nagyon koncentrált volt, és Csenge megszerezte a labdát.”