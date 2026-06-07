Kane fejjel villant, az angolok egyetlen góllal győztek Új-Zéland ellen

Az angol válogatott a Pickford – Quansah, Stones, Guéhi, Spence – J. Henderson, Mainoo – Rogers, Watkins, Rashford – Kane összeállításban kezdte meg a meccset a szintén vb-résztvevő Új-Zéland ellen. Thomas Tuchel csapata 70 százalék környékén birtokolta a labdát az első félidőben, de Új-Zéland olykor veszélyes kontrákat vezetett. Például a 27. percben Matthew Garbett kísérletét Pickford szépen hárította.

Ezzel együtt az angolok közelebb álltak a vezető gólhoz, de a befejezésbe rendre hiba csúszott. A 34. percben Harry Kane közeli fejesét Max Crocombe bravúrral védte. Az első játékrész hosszabbításának második percében megtört az óceániaiak ellenállása, Kane nyolc méterről szépen fejelt a bal alsó sarokba Djed Spence beadását követően.

A szünet után egy teljesen már angol csapat jött ki a második félidőre. No, nem azért, mert más taktikához folyamodtak, hanem mert Tuchel mind a 11 játékosát lecserélte. Érkezett Trafford, Bellingham, Burn, Toney, Gordon, Ngumoha, Konsa, O’Reilly, Elliot Anderson, Livramento és Reece James is.

A játék képe nem változott, többnyire az angolok vezettek akciókat, de gól már nem esett. Az angolok 72 százalékos labdabirtoklási mutatóval zártak, emellett 23-szor lőttek kapura (ebből négy találta el), Új-Zéland mindössze háromszor.

Anglia–Új-Zéland 1–0

Tampa. Raymond James Stadion. G: Kane (45+2.)

Bolívia–Skócia 0–4

Harrison, New Jersey. G: Shankland (5.), McTominay (23.), Adams (31., 45.)

Katar–Salvador 0–0

Los Angeles. G:

Zöld-foki-szigetek–Bermuda 3–0

East Hartford. G: W. Semedo (33.), Rodrigues (49.), Da Costa (90+1.)