Úszás: Antal Dávid hat, Kokas Fanni négy arannyal zárt az ifi ob-n

Antal Dávid, a nyírbátoriak pillangón korosztályos Európa-bajnoka és vb-ezüstérmese lett az úszók 2026-os ifi bajnokságának legeredményesebbje, miután a szombati záró napon ötödik és hatodik aranyát is begyűjtötte a Debreceni Sportuszodában, amely otthont adott a hazai sportági utánpótlás idei négynapos seregszemléjének.

A 17 éves szupertehetség mind a tíz számban, amelyben elindult, kettő kivételével medált szerzett,

ráadásul a diadalaihoz többnyire egyéni csúcsokat is „mellékelve” állhatott fel a dobogó tetejére hat alkalommal, kétszer pedig a pódium bronzérmeseket megillető helyére. A szombati záró napon előbb 200 háton okította a teljes mezőnyt 2:01.66-os idejével, több mint két másodperces előnnyel érkezvén célba, majd stílusos búcsúképpen 100 pillangón diadalmaskodott 52.37-tel, újfent meggyőző fölénnyel. Jöhet – júliusban – az újabb, immár nemzetközi erőpróba: az ifjúsági Európa-bajnokság Münchenben.

A németországi korosztályos kontinensviadalra hivatalos a szintidőt szintúgy több számban is – részben már az ob előtt – megúszó Jackl Vivien is, aki a debreceni versenyen fő számait, az 1500 gyorsot és a 400 vegyest kihagyva öt, egyformán kétszázas távot vállalt, s nyert három ezüstöt.

A gyengébb nem legszorgosabb medálgyűjtőjének a 2009-es, Jövő SC-s Kokas Fanni bizonyult, aki négy arannyal gazdagodott a cívisvárosban.

Kokas Fanni (középen) 200 háton is nyert az ifi ob-n Fotó: Tésik Attila/MÚSZ

Az időben utolsóval szombaton, amikor is 200 háton győzött 2:12.47-tel, bő egy másodperccel Jackl előtt, aki amúgy a Bp. Honvéd klubszíneiben indult az ob-n, noha háromnegyed éve megint Tatabányán, nevelőedzőjénél, Kocsis Mártánál készül, és kezdi egyre inkább régi nagy sikerű énjét idézni a már felnőtt Európa-bajnoki címet is szerzett 17 éves kiválóság.

Parádézott – és nem csak szombaton – a 18 esztendős békéscsabai Petróczki Zsombor, aki a 200 és a 100 után 50 mellen is roppant magabiztosan győzött, a záró napi sikerét 28.25 másodperces remek idővel aratva, egyúttal igazolva, hogy nem véletlenül látják benne sokan Gyurta Dánielnek, az úszásnem eddigi utolsó magyar világklasszisának az utódját... A viharsarki fiatalember 2010-es születésű klubtársa, Nagy-Benedek Izabell, a 100-as távon aratott győzelme után a női 50 mell döntőjét is megnyerte (31.81), a békéscsabai úszóiskola nem kis dicsőségére.

A 800 méteres gyors fináléjában a győriek kitűnősége, a 200-as és 400-as távok bajnoka, a 2009-es Pápai Olivér végzett az élen „utcahosszal”,

tényszerűbben: több másodperccel a többiek előtt, a 7:56.45-tel igen közel járt az évjáratos országos csúcshoz. A lányok hasonló távján nagyszerű – és hosszú – hajrájának köszönhetően érdemelte ki a bajnoki titulust a veszprémi Bartalos Anna (8:39.75).

Női 100 pillangón Kertész Boróka ötödik debreceni medálját érdemelte ki: a Jövő SC 15 éves üdvöskéje 1:00.39 perces teljesítménnyel jutott hozzá a harmadik aranyához, az 50 és a 200 métert követően, a „pilleszámokban” triplázva.

A 2026-os ifi ob 41. és 42. – vagyis két utolsó – döntőjét a 4x200 méteres gyorsváltók vívták, a fiúknál az UNI Győri ÚSE Kiss Dániel, Pannonhalmi Lázár, Takács Milán, Pápai Olivér összetételű négyese 7:34.53, a lányoknál az FTC Tombor Sára, Bencsics Angéla, Barta Bianka, Orbán Boróka alkotta kvartettje 8:17.71 perces idővel győzött.

(Kiemelt képen: Antal Dávid (középen) a záró napon 200 háton és 100 pillangón is győzött az ifjúsági ob-n Fotó: Tésik Attila/MÚSZ)