„Kicsit össze vagyok zavarodva” – Russell bevallotta, nem fekszik neki az idei Mercedes

Míg Andrea Kimi Antonelli tovább szárnyalt Monacóban, és az év legfontosabb időmérőjén, komoly nyomás alatt futott varázskört, s szerzett újabb pole pozíciót, George Russell teljesen elveszettnek tűnt. Végig óriási hátrányban volt csapaton belül, egyáltalán nem tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe, és végül közel négy tizedmásodperccel hátránnyal hatodikként zárt.

A brit tanácstalannak érzi magát, tudja, hogy az idei konstrukció nem fekszik neki annyira, mint a tavalyi, és próbál alkalmazkodni is, de azt nem érti, miért szenved ennyire az elmúlt három versenyhétvégén, ha az első kettőn még olyan simán ment minden. „Őszintén szólva nem igazán tudom. Az elmúlt néhány futam nagyon nehéz volt számomra, egyszerűen nem tudtam összerakni a köröket. Emlékszem, az év első két versenyhétvégén minden köröm – akár edzésen, akár időmérőn futottam – első vagy második helyet ért, most viszont semmi sem áll össze. Vannak elképzeléseim, de jelenleg a vezetési stílusom egyszerűen nem működik ezzel az autóval, ezt meg kell értenünk.”

Az egyéni összetettben 43 pont hátránnyal második brit bevallotta, Montrealban, az egyik kedvenc pályáján is küzdött. „Az elmúlt három futamon sehol sem voltam. Még Kanadában is nagyon meg kellett küzdenem egy tisztességes körért, és végül akkor kétszer is sikerült, de ehhez az kellett, hogy valami különlegeset rántsak elő, és szerencsés voltam, hogy jókor sikerült ezt megtennem. De jelenleg itt tartok. Őszintén szólva nem igazán tudom, miért.”

„Jelenleg nem vagyok túl magabiztos az autóban. Van néhány ötletem, hogy miért, de most még nem tudom pontosan. Egyszerűen nem tudom. Sokat dolgoztunk azon, hogy megértsük a vezetési stílusommal kapcsolatos dolgokat, amiket a Mercedesnél évek óta használok, és úgy érzem, ez a kocsi most nem a legjobbat hozza ki belőlem. Szóval vagy nekem kell alkalmazkodnom, vagy olyan fejlesztéseket kell találnunk, amelyek segítenek abban, hogy természetesebben tudjak vezetni. Most csak vakarom a fejem.”

„Látunk olyan dolgokat az idei autón, amelyek nem fekszenek annyira az én természetes vezetési stílusomnak. Eltérő a vezetési stílusunk van Kimivel. Nem bocsátkoznék túl sok részletbe, de egyértelmű, hogy tavaly nekem nagyon feküdt a kocsi, idén pedig inkább neki. Nekem ehhez alkalmazkodnom kell, és meg is fogom próbálni, de ez még nem magyarázza meg, miért volt az év eleje ennyire sima. Nem tudom… most egy kicsit össze vagyok zavarodva.”

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.051 átlag:

166.731 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:12.094 0.043 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.279 0.228 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:12.351 0.300 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:12.434 0.383 6. George Russell brit Mercedes 1:12.445 0.394 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.624 0.573 8. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.765 0.714 9. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:13.226 1.175 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:13.412 1.361 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.787 1.288 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.815 1.316 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:13.902 1.403 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:13.995 1.496 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:14.248 1.749 16. Gabriel Bortoleto brazil Audi idő nélkül 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.722 1.429 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:14.747 1.454 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.814 1.521 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:15.283 1.990 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.349 2.056 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.061 2.768