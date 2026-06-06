„Kicsit össze vagyok zavarodva” – Russell bevallotta, nem fekszik neki az idei Mercedes
Míg Andrea Kimi Antonelli tovább szárnyalt Monacóban, és az év legfontosabb időmérőjén, komoly nyomás alatt futott varázskört, s szerzett újabb pole pozíciót, George Russell teljesen elveszettnek tűnt. Végig óriási hátrányban volt csapaton belül, egyáltalán nem tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe, és végül közel négy tizedmásodperccel hátránnyal hatodikként zárt.
A brit tanácstalannak érzi magát, tudja, hogy az idei konstrukció nem fekszik neki annyira, mint a tavalyi, és próbál alkalmazkodni is, de azt nem érti, miért szenved ennyire az elmúlt három versenyhétvégén, ha az első kettőn még olyan simán ment minden. „Őszintén szólva nem igazán tudom. Az elmúlt néhány futam nagyon nehéz volt számomra, egyszerűen nem tudtam összerakni a köröket. Emlékszem, az év első két versenyhétvégén minden köröm – akár edzésen, akár időmérőn futottam – első vagy második helyet ért, most viszont semmi sem áll össze. Vannak elképzeléseim, de jelenleg a vezetési stílusom egyszerűen nem működik ezzel az autóval, ezt meg kell értenünk.”
Az egyéni összetettben 43 pont hátránnyal második brit bevallotta, Montrealban, az egyik kedvenc pályáján is küzdött. „Az elmúlt három futamon sehol sem voltam. Még Kanadában is nagyon meg kellett küzdenem egy tisztességes körért, és végül akkor kétszer is sikerült, de ehhez az kellett, hogy valami különlegeset rántsak elő, és szerencsés voltam, hogy jókor sikerült ezt megtennem. De jelenleg itt tartok. Őszintén szólva nem igazán tudom, miért.”
„Jelenleg nem vagyok túl magabiztos az autóban. Van néhány ötletem, hogy miért, de most még nem tudom pontosan. Egyszerűen nem tudom. Sokat dolgoztunk azon, hogy megértsük a vezetési stílusommal kapcsolatos dolgokat, amiket a Mercedesnél évek óta használok, és úgy érzem, ez a kocsi most nem a legjobbat hozza ki belőlem. Szóval vagy nekem kell alkalmazkodnom, vagy olyan fejlesztéseket kell találnunk, amelyek segítenek abban, hogy természetesebben tudjak vezetni. Most csak vakarom a fejem.”
„Látunk olyan dolgokat az idei autón, amelyek nem fekszenek annyira az én természetes vezetési stílusomnak. Eltérő a vezetési stílusunk van Kimivel. Nem bocsátkoznék túl sok részletbe, de egyértelmű, hogy tavaly nekem nagyon feküdt a kocsi, idén pedig inkább neki. Nekem ehhez alkalmazkodnom kell, és meg is fogom próbálni, de ez még nem magyarázza meg, miért volt az év eleje ennyire sima. Nem tudom… most egy kicsit össze vagyok zavarodva.”
MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:12.051
|átlag:
166.731 km/ó
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:12.094
|0.043 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:12.279
|0.228
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:12.351
|0.300
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:12.434
|0.383
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:12.445
|0.394
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:12.624
|0.573
|8.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:12.765
|0.714
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:13.226
|1.175
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:13.412
|1.361
|11.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:13.787
|1.288
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:13.815
|1.316
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:13.902
|1.403
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:13.995
|1.496
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:14.248
|1.749
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|idő nélkül
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.722
|1.429
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:14.747
|1.454
|19.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:14.814
|1.521
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:15.283
|1.990
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:15.349
|2.056
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.061
|2.768
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Leclerc
|1:13.293
|1.
|Verstappen
|1:12.499
|2.
|Verstappen
|1:13.490
|2.
|Antonelli
|1:12.704
|3.
|Antonelli
|1:13.599
|3.
|Hadjar
|1:12.722
|4.
|Norris
|1:13.630
|4.
|Leclerc
|1:12.774
|5.
|Hamilton
|1:13.777
|5.
|Norris
|1:12.919
|6.
|Hülkenberg
|1:13.923
|6.
|Hamilton
|1:12.934
|7.
|Piastri
|1:14.159
|7.
|Piastri
|1:12.983
|8.
|Russell
|1:14.214
|8.
|Russell
|1:13.238
|9.
|Albon
|1:14.321
|9.
|Lawson
|1:13.471
|10.
|Sainz
|1:14.348
|10.
|Gasly
|1:13.762
|11.
|Hadjar
|1:14.408
|11.
|Albon
|1:13.787
|12.
|Gasly
|1:14.469
|12.
|Sainz
|1:13.815
|13.
|Lawson
|1:14.498
|13.
|Hülkenberg
|1:13.902
|14.
|Colapinto
|1:14.573
|14.
|Colapinto
|1:13.995
|15.
|Bortoleto
|1:14.683
|15.
|Lindblad
|1:14.248
|16.
|Lindblad
|1:14.685
|16.
|17.
|Ocon
|1:14.722
|18.
|Pérez
|1:14.747
|19.
|Bearman
|1:14.814
|20.
|Bottas
|1:15.283
|21.
|Alonso
|1:15.349
|22.
|Stroll
|1:16.061
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00