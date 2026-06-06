Nemzeti Sportrádió

„Kicsit össze vagyok zavarodva” – Russell bevallotta, nem fekszik neki az idei Mercedes

H. L.H. L.
2026.06.06. 21:04
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Russell tudja, alkalmazkodnia kell, de azt nem érti, miért alakult olyan simán az első két hétvégéje (Fotó: AFP)
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F1 Monacói Nagydíj George Russell Formula–1 időmérő Mercedes
A Formula–1-es Mercedes brit versenyzője, George Russell bevallotta, az idei autó egyáltalán nem fekszik a vezetési stílusának, és különösen az elmúlt három versenyhétvégén küszködött. Az összetettben második helyen álló pilóta a Monacói Nagydíjon sem találta a tempót: hatodikként zárt, miközben csapattársa, Andrea Kimi Antonelli pole pozíciót szerzett.

Míg Andrea Kimi Antonelli tovább szárnyalt Monacóban, és az év legfontosabb időmérőjén, komoly nyomás alatt futott varázskört, s szerzett újabb pole pozíciót, George Russell teljesen elveszettnek tűnt. Végig óriási hátrányban volt csapaton belül, egyáltalán nem tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe, és végül közel négy tizedmásodperccel hátránnyal hatodikként zárt. 

A brit tanácstalannak érzi magát, tudja, hogy az idei konstrukció nem fekszik neki annyira, mint a tavalyi, és próbál alkalmazkodni is, de azt nem érti, miért szenved ennyire az elmúlt három versenyhétvégén, ha az első kettőn még olyan simán ment minden. „Őszintén szólva nem igazán tudom. Az elmúlt néhány futam nagyon nehéz volt számomra, egyszerűen nem tudtam összerakni a köröket. Emlékszem, az év első két versenyhétvégén minden köröm – akár edzésen, akár időmérőn futottam – első vagy második helyet ért, most viszont semmi sem áll össze. Vannak elképzeléseim, de jelenleg a vezetési stílusom egyszerűen nem működik ezzel az autóval, ezt meg kell értenünk.”

Az egyéni összetettben 43 pont hátránnyal második brit bevallotta, Montrealban, az egyik kedvenc pályáján is küzdött. „Az elmúlt három futamon sehol sem voltam. Még Kanadában is nagyon meg kellett küzdenem egy tisztességes körért, és végül akkor kétszer is sikerült, de ehhez az kellett, hogy valami különlegeset rántsak elő, és szerencsés voltam, hogy jókor sikerült ezt megtennem. De jelenleg itt tartok. Őszintén szólva nem igazán tudom, miért.”

„Jelenleg nem vagyok túl magabiztos az autóban. Van néhány ötletem, hogy miért, de most még nem tudom pontosan. Egyszerűen nem tudom. Sokat dolgoztunk azon, hogy megértsük a vezetési stílusommal kapcsolatos dolgokat, amiket a Mercedesnél évek óta használok, és úgy érzem, ez a kocsi most nem a legjobbat hozza ki belőlem. Szóval vagy nekem kell alkalmazkodnom, vagy olyan fejlesztéseket kell találnunk, amelyek segítenek abban, hogy természetesebben tudjak vezetni. Most csak vakarom a fejem.”

„Látunk olyan dolgokat az idei autón, amelyek nem fekszenek annyira az én természetes vezetési stílusomnak. Eltérő a vezetési stílusunk van Kimivel. Nem bocsátkoznék túl sok részletbe, de egyértelmű, hogy tavaly nekem nagyon feküdt a kocsi, idén pedig inkább neki. Nekem ehhez alkalmazkodnom kell, és meg is fogom próbálni, de ez még nem magyarázza meg, miért volt az év eleje ennyire sima. Nem tudommost egy kicsit össze vagyok zavarodva.”

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:12.051átlag: 
166.731 km/ó
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:12.0940.043 mp h.
  3.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.2790.228
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:12.3510.300
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:12.4340.383
  6.George RussellbritMercedes1:12.4450.394
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:12.6240.573
  8.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:12.7650.714
  9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:13.2261.175
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:13.4121.361
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:13.7871.288
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:13.8151.316
13.Nico HülkenbergnémetAudi1:13.9021.403
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:13.9951.496
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:14.2481.749
16.Gabriel BortoletobrazilAudi idő nélkül 
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.7221.429
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:14.7471.454
19.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:14.8141.521
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:15.2831.990
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:15.3492.056
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.0612.768

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Leclerc1:13.293  1.Verstappen1:12.499
  2.Verstappen1:13.490  2.Antonelli1:12.704
  3.Antonelli1:13.599  3.Hadjar1:12.722
  4.Norris1:13.630  4.Leclerc1:12.774
  5.Hamilton1:13.777  5.Norris1:12.919
  6.Hülkenberg1:13.923  6.Hamilton1:12.934
  7.Piastri1:14.159  7. Piastri1:12.983
  8.Russell1:14.214  8.Russell1:13.238
  9.Albon1:14.321  9.Lawson1:13.471
10.Sainz1:14.34810.Gasly1:13.762
11.Hadjar1:14.40811.Albon1:13.787
12.Gasly1:14.46912.Sainz1:13.815
13.Lawson1:14.49813.Hülkenberg1:13.902
14.Colapinto1:14.57314.Colapinto1:13.995
15.Bortoleto1:14.68315.Lindblad1:14.248
16.Lindblad1:14.68516.  
17.Ocon1:14.722  
18.Pérez1:14.747  
19.Bearman1:14.814  
20.Bottas1:15.283  
21.Alonso1:15.349  
22.Stroll1:16.061  

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

F1 Monacói Nagydíj George Russell Formula–1 időmérő Mercedes
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