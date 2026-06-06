„Az európai futball feltörekvő csillaga” ül le a Besiktas kispadjára
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Besiktas szombaton bejelentette, hogy Vincenzo Italiano lesz az új vezetőedző.
A Besiktas már pénteken bejelentette a hivatalos honlapján, hogy tárgyalásokat kezdett Vincenzo Italianóval, és szombaton jött az újabb bejelentés, a felek kétéves szerződésben állapodtak meg.
Serdal Adali klubelnök az aláírás után arról beszélt, hogy az európai futball felemelkedő csillagát szerezték meg Italiano személyében.
A 48 éves szakember a legutóbbi két évben a Bolognát irányította, előtte viszont a Fiorentinát kétszer is a Konferencialiga döntőjébe vezette.
A Besiktas, amely legutóbb 2021-ben ünnepelhetett bajnoki címet, a most zárult idényben a 4. helyen végzett, és ezt követően elköszönt Sergen Yalcin vezetőedzőtől.
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