Nemzeti Sportrádió

„Az európai futball feltörekvő csillaga” ül le a Besiktas kispadjára

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.06. 19:33
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Vincenzo Italiano (balra) Serdal Adali klubelnökkel (Fotó: Getty Images)
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Besiktas Törökország Vincenzo Italiano
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Besiktas szombaton bejelentette, hogy Vincenzo Italiano lesz az új vezetőedző.

A Besiktas már pénteken bejelentette a hivatalos honlapján, hogy tárgyalásokat kezdett Vincenzo Italianóval, és szombaton jött az újabb bejelentés, a felek kétéves szerződésben állapodtak meg.

Serdal Adali klubelnök az aláírás után arról beszélt, hogy az európai futball felemelkedő csillagát szerezték meg Italiano személyében.

A 48 éves szakember a legutóbbi két évben a Bolognát irányította, előtte viszont a Fiorentinát kétszer is a Konferencialiga döntőjébe vezette.

A Besiktas, amely legutóbb 2021-ben ünnepelhetett bajnoki címet, a most zárult idényben a 4. helyen végzett, és ezt követően elköszönt Sergen Yalcin vezetőedzőtől.

 

 

Besiktas Törökország Vincenzo Italiano
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