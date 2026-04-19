Gnabry súlyosan megsérült, veszélyben a világbajnoki szereplése

Serge Gnabry szerdán még pályán volt a Bayern Münchenben a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (4–3), és bár a 61. percben lecserélték, nem volt szó arról, hogy megsérült.

A Bayernről általában jól informált Bild úgy tudja, hogy a 30 éves támadónak a csapat szombati edzésén szakadt el az egyik combizma; a bajor klub nem osztott meg részleteket rövid közleményében, amelyben azt jövendölte, hogy a remek idényt futó Gnabrya hosszú kihagyás vár.

A Bayern nem bocsátkozott jóslásba az 59-szeres válogatott labdarúgó felépülésének időtartamát illetően, ezzel együtt kétséges, hogy Julian Nagelsmann jelölheti őt a világbajnokságra.

A szövetségi kapitányoknak az előzetes játékoslistákat május 11-ig, a végleges vb-kereteket június 1-ig kell elküldeniük a FIFA-nak.