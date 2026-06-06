Pintér Dániel: Miamiban egy cél lebeg előttem; Szappanos Péter: Millió közös sztorink van, jó ezekre visszaemlékezni

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Noha jelenleg szünet van az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) 2026-os idényében, Pintér Dániel nem nyaralni ment, hanem folytatja az edzéseket. Az Inter Miami magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadója, aki szombaton töltötte be 19. életévét, az Egyesült Államok U19-es válogatottjával az Atlanta melletti Fayetteville-ben készül. „Különleges helyzetben vagyok, mert magyar gyökereim vannak, de Amerikában születtem, itt nőttem fel, mindkét ország fontos nekem” – nyilatkozta lapunknak. A terveiről elmondta: „Miamiban egy cél lebeg előttem: minél előbb kiharcolni a helyemet a kezdőcsapatban. A támadósorban ott van Lionel Messi, Luis Suárez vagy éppen a mexikói válogatott Germán Berterame, de nem azért vagyok itt, hogy elfogadjam, csak csereként lehet rám számítani.”

Marco Rossi szövetségi kapitány utoljára hívta be a válogatott keretbe Szappanos Pétert, aki évekig harmadik számú kapusként segítette a csapatot, poszttársait – ezt a munkát azzal köszönte meg a szakvezető, hogy pályára küldte a Puskás Arénában a finnek elleni felkészülési mérkőzésen. „Előre aláírtam volna, hogy a Puskás Arénában kapott gól és védés, hiba nélkül telik el a mérkőzés számomra, a legfontosabb az volt, hogy nyertünk – mondta lapunknak Szappanos Péter. – Örökké hálás leszek azért, ahogyan a szurkolók felállva tapsoltak, skandálták a nevemet. Egyszer összeszámoltam: csaknem egy évet együtt töltöttünk a csapattársaimmal a különböző edzőtáborokban, utazások során, szóval millió közös sztorink van, jó ezekre visszaemlékezni.”

Vége a találgatásnak, Maurizio Jacobacci lett az NB II-ből második helyezettként az élvonalba jutó Bp. Honvéd vezetőedzője. A 63 éves szakember Svájc fővárosában, Bernben látta meg a napvilágot olasz szülők gyermekeként. Játékosként több mint háromszáz mérkőzésen szerepelt a svájci első osztályban, egyebek mellett öt idényt töltött a Young Boysban. Vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. A Luganóban a 2020-as évek elején magyar játékosai is voltak Holender Filip, Vécsei Bálint és Kecskés Ákos személyében. Legutóbb (2023) a német 1860 Münchennél dolgozott. Kispesten a magyarok után az olaszok adták a legtöbb edzőt. Közülük az első Aldo Dolcetti volt (2005), később Massimo Morales, Pietro Vierchowod, Giuseppe Sannino, valamint a válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Marco Rossi is vezette a csapatot.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!