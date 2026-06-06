Nemzeti Sportrádió

Marc Márquez tudatosan nyomta meg a sprint elejét

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.06.06. 20:54
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Marc Márquez a sima szombati sprintsikere ellenére nem tűnik elbizakodottnak a vasárnapi fő futam előtt (Fotó: Dömötör Csaba)
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Magyar Nagydíj Marc Márquez MotoGP sprintfutam
A MotoGP magyarországi fordulójában a szombati sprintfutam a címvédő Marc Márquez rajt-cél győzelmét hozta, mögötte Pedro Acosta ért be, harmadikként pedig Marco Bezzecchi ért be. A dobogósok mindegyike kihozta a lehetőségeiből a maximumot.
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Marc Márquez nyerte meg a sprintfutamot a Balaton Parkban

A harmadikként célba érő Marco Bezzecchi 20 pontra növelte előnyét a vb-pontversenyben.

Marc Márquez a 2025-ös balatoni Magyar Nagydíjon az egész hétvégét uralta, az időmérő mellett mindkét futamot megnyerte. Később megnyerte a világbajnokságot, ám miután matematikailag is bebiztosította a címét, az utolsó két futamon már nem tudott elindulni, mivel Indonéziában egy esés után megsérült a válla, amit műteni is kellett. A 2026-os idényben már ott volt a rajtrácson, de a francia futamon ismét bukott, ezúttal a lábát kellett megműteni. A Katalán Nagydíjat kihagyta, majd Olaszországban visszatért, de természetesen még fizikailag nincs tökéletes állapotban. 

A Magyar Nagydíj előtt a tavalyi kiváló magyarországi eredmény ellenére azt nyilatkozta, hogy csak akkor lehet esélye nyerni, ha a többiek valamit rosszul csinálnak. Már a pénteki edzéseken sem mutatott rossz teljesítményt, de szombaton ezt még megfejelte Marc Márquez. Bár a Q2 legelején elesett a motorjával, vissza tudott térni a pályára és nem is akárhogyan. Végül szoros versenyben megnyerte az időmérőt. A sprintfutamon is kiválóan kezdett, és gyorsan kiépített egy kényelmes előnyt, amelyet remekül tudott menedzselni a végégig, így ő állhatott fel a dobogó felső fokára. 

„Jól ment pénteken is, de próbáltam spórolni az erőmmel, a reggeli időmérőn minden beleadtam – mondta a sprint után a MotoGP hivatalos oldalán Márquez.A futamon az volt a taktikám, hogy amíg friss vagyok, addig nyomom, és utána kitartok. Ez ma működött, meglátjuk, vasárnap is így lesz-e, megpróbálunk odaérni a dobogóra.”

A második helyre a Red Bull KTM Factory Racing versenyzője, Pedro Acosta ért oda, aki az időmérőn mindössze 53 ezreddel maradt el riválisától. 

„Tudtuk, hogy a Ducati versenyképes lesz a rövidebb távon. Marc tapadását látva már a verseny elején tudtam, hogy a második hely lehet a maximum – értékelt Acosta. – Nincs okunk szomorkodni, első sorban vagyunk, dobogóra állhattunk, vasárnapig átvizsgáljuk az adatokat és megpróbálunk még egy kicsit javulni.”

A világbajnoki éllovas, Marco Bezzecchi nem kezdte jól a magyarországi fordulót, az első edzésen kifejezetten idegesen viselkedett alatt a motor a féktávokon. Lépésről lépésre haladtak a beállításokkal, de péntek délután még a nem gyári márkatárs csapattól is kikaptak. Szombaton tudtak javulni valamelyest, a versenyen pedig a hatodik helyről indulva gyorsan a harmadik volt. Nagyot csatázott Raúl Fernándezzel és Fermin Aldeguerrel, végül meg tudta őrizni a pozícióját és harmadikként zárt. 

„Kemény verseny volt, de ez egy jó eredmény, nem győzelem, nem második hely, de dobogó – mondta az Aprilia Racing pilótája. – Boldog vagyok, mindent beleadtam. Az első körökben talán év voltam az egyik leglassabb az élmezőnyből, Ferminnel sokat küzdöttem, nagyon gyors volt. Próbáltam ellenállni, szerencsére a féktávokon jobb voltam. Körről körre javultam és megtaláltam a megfelelő ritmust, nem volt olyan gyors, mint az első két srácé, de elég volt ahhoz, hogy egy pici előnybe kerüljek az üldözőkkel szemben.”

 

 

Magyar Nagydíj Marc Márquez MotoGP sprintfutam
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