Marc Márquez tudatosan nyomta meg a sprint elejét

Marc Márquez a 2025-ös balatoni Magyar Nagydíjon az egész hétvégét uralta, az időmérő mellett mindkét futamot megnyerte. Később megnyerte a világbajnokságot, ám miután matematikailag is bebiztosította a címét, az utolsó két futamon már nem tudott elindulni, mivel Indonéziában egy esés után megsérült a válla, amit műteni is kellett. A 2026-os idényben már ott volt a rajtrácson, de a francia futamon ismét bukott, ezúttal a lábát kellett megműteni. A Katalán Nagydíjat kihagyta, majd Olaszországban visszatért, de természetesen még fizikailag nincs tökéletes állapotban.

A Magyar Nagydíj előtt a tavalyi kiváló magyarországi eredmény ellenére azt nyilatkozta, hogy csak akkor lehet esélye nyerni, ha a többiek valamit rosszul csinálnak. Már a pénteki edzéseken sem mutatott rossz teljesítményt, de szombaton ezt még megfejelte Marc Márquez. Bár a Q2 legelején elesett a motorjával, vissza tudott térni a pályára és nem is akárhogyan. Végül szoros versenyben megnyerte az időmérőt. A sprintfutamon is kiválóan kezdett, és gyorsan kiépített egy kényelmes előnyt, amelyet remekül tudott menedzselni a végégig, így ő állhatott fel a dobogó felső fokára.

„Jól ment pénteken is, de próbáltam spórolni az erőmmel, a reggeli időmérőn minden beleadtam – mondta a sprint után a MotoGP hivatalos oldalán Márquez. – A futamon az volt a taktikám, hogy amíg friss vagyok, addig nyomom, és utána kitartok. Ez ma működött, meglátjuk, vasárnap is így lesz-e, megpróbálunk odaérni a dobogóra.”

A második helyre a Red Bull KTM Factory Racing versenyzője, Pedro Acosta ért oda, aki az időmérőn mindössze 53 ezreddel maradt el riválisától.

„Tudtuk, hogy a Ducati versenyképes lesz a rövidebb távon. Marc tapadását látva már a verseny elején tudtam, hogy a második hely lehet a maximum – értékelt Acosta. – Nincs okunk szomorkodni, első sorban vagyunk, dobogóra állhattunk, vasárnapig átvizsgáljuk az adatokat és megpróbálunk még egy kicsit javulni.”

A világbajnoki éllovas, Marco Bezzecchi nem kezdte jól a magyarországi fordulót, az első edzésen kifejezetten idegesen viselkedett alatt a motor a féktávokon. Lépésről lépésre haladtak a beállításokkal, de péntek délután még a nem gyári márkatárs csapattól is kikaptak. Szombaton tudtak javulni valamelyest, a versenyen pedig a hatodik helyről indulva gyorsan a harmadik volt. Nagyot csatázott Raúl Fernándezzel és Fermin Aldeguerrel, végül meg tudta őrizni a pozícióját és harmadikként zárt.

„Kemény verseny volt, de ez egy jó eredmény, nem győzelem, nem második hely, de dobogó – mondta az Aprilia Racing pilótája. – Boldog vagyok, mindent beleadtam. Az első körökben talán év voltam az egyik leglassabb az élmezőnyből, Ferminnel sokat küzdöttem, nagyon gyors volt. Próbáltam ellenállni, szerencsére a féktávokon jobb voltam. Körről körre javultam és megtaláltam a megfelelő ritmust, nem volt olyan gyors, mint az első két srácé, de elég volt ahhoz, hogy egy pici előnybe kerüljek az üldözőkkel szemben.”