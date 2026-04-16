Gianni Infantino: Irán biztosan részt vesz a világbajnokságon

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke a gazdasági témákkal foglalkozó CNBC televízió által rendezett Invest in America-fórum vendége volt. Az eseményen Gianni Infantino hangsúlyozta, hogy Irán „biztosan” részt vesz a világbajnokságon az Egyesült Államokkal vívott háború ellenére.

„Az iráni csapat minden bizonnyal eljön. A saját népüket képviselik. Képzettek. A játékosok játszani szeretnének” – jelentette ki.

A nyári vb-n Irán a világbajnokság G-csoportjában szerepel, két mérkőzést Los Angelesben játszik, Új-Zéland és Belgium ellen, majd egyet Seattle-ben, Egyiptommal. A csapat főhadiszállása szintén az Egyesült Államokban, az arizonai Tucsonban lesz.

Az USA, Izrael és Irán közötti harcok kitörését követően Teheránban egy időre a bojkott is felmerült, illetve azt kérték a FIFA-tól, hogy ne az Egyesült Államokban kelljen pályára lépniük. A nemzetközi szövetség elutasította a követelést.

„Reméljük, hogy addigra a helyzet nyugodttá válik” – mondta Infantino.