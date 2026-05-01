Tíz magyar arany a karatésok ISKA-világbajnokságán

A legelterjedtebb tradicionális karatestílus, a sotokan művelőinek 16. vb-jén a mieink 10 aranyat, 19 ezüstöt és 20 bronzot szereztek.

A hazai sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a stílus-világbajnokságon 17 ország harcművészei indultak, Magyarország a 49 medáliájával az összesített éremtáblázat 5. helyén végzett.