Tíz magyar arany a karatésok ISKA-világbajnokságán

Egy híján 50 érmet nyertek a magyar karatésok az ISKA-világbajnokságon Isztambulban.
A legelterjedtebb tradicionális karatestílus, a sotokan művelőinek 16. vb-jén a mieink 10 aranyat, 19 ezüstöt és 20 bronzot szereztek.
A hazai sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a stílus-világbajnokságon 17 ország harcművészei indultak, Magyarország a 49 medáliájával az összesített éremtáblázat 5. helyén végzett.
