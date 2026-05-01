Tíz magyar arany a karatésok ISKA-világbajnokságán

2026.05.01. 20:24
Jól szerepelt a magyar küldöttség (Fotó: karate.hu)
ISKA sotokan karate karate
Egy híján 50 érmet nyertek a magyar karatésok az ISKA-világbajnokságon Isztambulban.

A legelterjedtebb tradicionális karatestílus, a sotokan művelőinek 16. vb-jén a mieink 10 aranyat, 19 ezüstöt és 20 bronzot szereztek.

A hazai sportági szakszövetség honlapjának híre szerint a stílus-világbajnokságon 17 ország harcművészei indultak, Magyarország a 49 medáliájával az összesített éremtáblázat 5. helyén végzett.

 

ISKA sotokan karate karate
Legfrissebb hírek

Mészáros János maradt a Magyar Karate-szakszövetség elnöke

Egyéb egyéni
2026.03.30. 17:36

Falusi Márton lett a Karate-világszövetség szervezőbizottságának vezetője

Egyéb egyéni
2026.03.27. 13:41

Tíz magyar érem a pozsonyi karate Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2026.03.24. 09:20

Karate: Fleischer Dóra ezüstérmes a korosztályos Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.08. 20:28

Módos Viktória: Formálhatók a gyerekek, csak nehezebben, mint régen

Utánpótlássport
2026.02.06. 16:54

Karate: Mátraháza után jöhet Ciprus

Utánpótlássport
2026.02.05. 16:33

Karate-vb: Kákosy Olívia aranyérmes lett a parakaratésok között

Egyéb egyéni
2025.11.29. 18:10

Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

Utánpótlássport
2025.11.29. 09:03
Ezek is érdekelhetik