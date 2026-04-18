Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 1–0

Hetet rúgott Észak-Macedóniának, továbbra is selejtezőcsoportja élén a magyar női labdarúgó-válogatott

VAJDA GYÖRGY
2026.04.18. 16:55
Fotó: Micheller Szilvia
Címkék
női vb-selejtező magyar női labdarúgó-válogatott északmacedón válogatott
A magyar női labdarúgó-válogatott 7–0-ra nyert Észak-Macedónia ellen a vb-selejtezők C-divíziójának 4. fordulójában.

BÁR AZ ELSŐ HELYEN várta a válogatott a szombati selejtezőt csoportjában, s kedden idegenben 5–0-ra nyertek Észak-Macedónia ellen Csiki Annáék, visszafogottan értékelt a találkozó előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány: „Ez a mérkőzés teljesen más lesz, mint a keddi. Ismét nulláról indulunk, és minden méterért meg kell küzdenünk. Három nap alatt csaknem tizenöt órát utaztunk repülővel és busszal, ami korántsem ideális körülmény, de a csapat előtt le a kalappal, amiért ezt teljesen ki tudták zárni, és végig a feladatra koncentráltak.”

A játékosok igazolták a szövetségi kapitányt, a Pancho Arénában ott folytatták, ahol kedden abbahagyták, fölényben futballozva az 5. percben akár kétgólos előnyre is szert tehettek volna, ám kimaradtak a helyzetek, s aztán tíz perc elteltével kissé nekibátorodtak a vendégek is, de csak távoli lövésig jutottak. Ellenben Nagy Viktória az ötösig robogott a 18. percben, s már csupán a kapussal állt szemben, ám kihagyta a kihagyhatatlannak tűnő helyzetet: ballal, ha centikkel is, de a bal kapufa mellé lőtt. A 21. percben azonban megtört a jég, Mayer Zsófia remekül érkezett egy bal oldali beadásra, s védhetetlenül fejelte a labdát  a kapu bal oldalába. A 35. percben már két gólra nőtt a magyar válogatott előnye, s ettől kezdve csupán az volt a kérdés, vajon megismétlődik-e a keddi öt gólos győzelem.

Alig kezdődött el a második félidő, Pápai Emőke góljával máris növelték előnyüket a magyar lányok, négy perccel később pedig már Mayer Zsófia hatalmas lövése után négy magyar gól díszelgett az eredményjelzőn, s a nagy a különbségű előny hatására még egy büntető kihagyása is belefért. Nos, megismétlődött a keddi jó játék, amely ezúttal hét góllal párosult.

A magyar válogatott következő mérkőzését idegenben Azerbajdzsán ellen játssza.

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
Magyarország–Észak-Macedónia 7–0 
Felcsút, Pancho Aréna, 353 néző. Vezette: Paola Cebollada López (Rucio Puente Pino, Carmela Capistros Bitrián) – mindhárom spanyol
MAGYARORSZÁG: Bryzkcy – Nagy Viktória, Kovács L., Savanya, Palkovics (Pataki, 73.) – Csiki (Pusztai, 59.), Csiszár, Csányi – Mayer (Nagy Fanni, 73.), Pápai (Nagy Vanessza, 59.) Kaján (Nagy Viktória, 82.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra
ÉSZAK-MACEDÓNIA: Pancsurova – Grozdanova (Cvetkovik, 83.), Paneva, Nikolovszka, Boseszka (Markovszka, a szünetben) – Musztafa, Galabovszka, Makszuti (Szulejmani, 69.) – Petkova, Paneszka (Gjorgjieva, 69.), Velicskova (Paneszka, a szünetben). Szövetségi kapitány: Alekszandar Andov
Gólszerző: Mayer (1–0) a 21., Paneva (öngól, 2–0) a 35., Pápai (3–0) a 47., Mayer (4–0) az 51., Kaján (5–0) az 59., Nagy Vanessza (6–0) a 85., Savanya (11-esből, 7–0) a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Szarvas Alexandra: – Tökéletesen működött, amit elterveztünk. Az első és a második labdákat is mi szereztük meg, aztán az ezekből indított akcióink rendre veszélyt jelentettek a vendégek kapujára. Nagy fölényben játszottunk, amely a végére már örömfociként csúcsosodott ki. Sűrű programon vagyunk túl, most egy picit megérdemelten ünnepelünk, aztán készülünk az Azerbajdzsán elleni következő meccsre.

A C-liga 3. csoportjának állása
1. MAGYARORSZÁG 10 pont
2. Azerbajdzsán 9 pont
3. Észak-Macedónia 3 pont
4. Andorra 1 pont

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik