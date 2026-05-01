Rekordhosszúságú, őrjítő frém a sznúker-vb-n, Allen ledolgozta a hátrányát

Shaun Murphy és John Higgins gyakorlatilag fej fej mellett haladtak eddig. Bár Murphy 8–6-ra is vezetett kora délután, az 50 éves, négyszeres világbajnok skót legenda megnyerte a szakasz utolsó két frémjét, így 8–8-as állásról folytatják este.

Mark Allen és Vu Ji-cö a kínai 6–2-es vezetéséről folytatta késő délután. Az északír nyerte az első frémet, majd nagyon taktikus csatában Allen újabb játékban kerekedett felül, így felzárkózott 6–4-re. Ezután Allen meglökte a mostani vb legmagasabb főtáblás brékjét 145-tel, és máris 6–5 állt az eredményjelzőn.

Eddig Allen számít az idei vb legjobb bréképítőjének, mivel a 145-ön kívül kétszer is lökött 140-et, de van 138-as, 131-es és 129-es pontsorozata is a nagyobbak között.

— WST (@WeAreWST) May 1, 2026

A 12. frém is Allené lett, vagyis elég gyorsan elfogyott Vu Ji-cö tetemes előnye. A 40 éves északír nem állt le, 7–6-nál – a meccsen először – átvette a vezetést.

A 14. frém rendkívül érdekesen alakult. Allen jelentős pontelőnyre tett szert, de közben a tábla jobb alsó zsebénél óriási torlasz alakult ki. A fekete golyó blokkolta az utat a piros golyók előtt, a két játékos pedig szorosan a lyuk köré csoportosította a pirosakat, gyakorlatilag lehetetlenné téve a folytatást. Csaknem egy órán át (!) ment a pozíciós csata, de nem esett le golyó. Ezután a játékvezető szólt a játékosoknak, hogy ha rövid időn belül nem történik semmi, akkor elrendeli az újraállítást, vagyis újra kell játszani a frémet. Végül az előnyben lévő Mark Allen megunta a dolgot, és szándékosan (!) lelökte a blokkoló feketét, bízva abban, hogy Vu Ji-cö nem tud minden golyót eltenni. Ezzel persze az északír nagy kockázatot vállalt. A kínai megindult, sorra lökte le a golyókat, és rövidesen már nála volt a pontelőny. Mivel a teljes asztalt nem tudta egyből letakarítani, az időközben sznúkerhátrányba kerülő Allennek még volt némi esélye a frém megnyerésére.

Újabb taktikai csata vette kezdetét, Allen még rosszabb helyzetbe került, de a kínai egy különösen rossz lökése után leesett a fekete golyó, és így Allennek ismét már csak egysznúkernyi ponthátránya volt. Allen mindent megpróbált, bravúros sznúkert is adott, ám a maratoni frém végén a kínai örülhetett: 7–7-re egyenlített.

Ez volt minden idők leghosszabb frémje a világbajnokságok történetében a Crucible-ben, 1 óráig, 40 percig és 19 másodpercig tartott… Elvileg még két frémet kellett volna játszaniuk ezen a napon, de erre már nem volt idő. A szakasz nem sokkal este nyolc óra előtt ért véget, így az esti program is később kezdődött.

— WST (@WeAreWST) May 1, 2026

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

ELŐDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) 8–8 – részeredmény

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 7–7 – részeredmény

Később

20.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) – 8–8-ról

A mérkőzések az egyik fél 17. nyert frémjéig tartanak.