Úszás: Kós Hubert 200 háton meggyőző fölénnyel nyert Fort Lauderdale-ben

Három nap, hat szám – ez Kós Hubert vállalása a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi viadalon.

A magyar klasszis az 50 hát és 100 mell kombójával nyitott, majd magyar idő szerint pénteken éjjel a 200 hát és a 200 gyors döntőjében volt érdekelt.

Hogy előbbi szám nem hoz különösebb meglepetést, abban majdhogynem biztosak lehettünk, s így is történt: Kós Hubert majd’ négy másodperces előnnyel verte a mezőnyt. Az aranyérmet érő 1:56.37-es ideje az idei világranglista nyolcadik helyét jelenti, meg ennél egy kicsivel többet, hiszen egy éve 1:56.45-öt úszott ugyanitt, a világbajnokságot meg tavaly július második felében rendezték, idén viszont augusztusra „csúszik” a párizsi kontinensviadal.

Hogy Kós továbbra is jó úton jár, azt a 200 gyors döntője is mutatta: a második hely is remek, ennél még jobb, hogy Kós egyéni rekorddal (1:47.29) ért célba az amerikai Mitchell Schott mögött (1:47.29).

Pádár Nikolett a 400 gyors után 200 gyorson is megúszta az Eb-szintet: a verseny harmadik napján ezen a távon 1:57.27-tel hetedik lett (a kanadai Summer McIntosh végzett az első helyen 1:53.36-tal), vagyis a hazai szövetség által a párizsi indulás feltételeként megszabott 1:58.05-on belül – ez az első olyan táv egyébként, ahol már két magyar is teljesítette a szintet, Pádárt megelőzően Ugrai Panna április közepén a soproni országos bajnokságon tette meg ugyanezt.

Női ötven pillangón az amerikai Gretchen Walsh a világ idei legjobb idejével nyert (25.08), s ugyanígy a 2026-os világranglista élére lépett 200 háton a szintén amerikai Isabelle Stodden is a győztes idejével (2:04.37) – utóbbi amúgy az örökranglistán is jól mutat, hiszen a negyedik helyet éri.

Női 400 vegyesen az amerikai Emma Weyant győzött (4:35.23), míg a férfiak hasonló számában a francia Léon Marchand (4:09.33).