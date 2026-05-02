Úszás: Kós Hubert 200 háton meggyőző fölénnyel nyert Fort Lauderdale-ben

KOVÁCS ERIKA
2026.05.02. 07:44
null
Kós Hubert győzött a Fort Lauderdale Openen (Fotó: facebook.com/uszoszovetseg)
úszás Kós Hubert Pádár Nikolett
Megint kettőt vállalt: Kós Hubert a Fort Lauderdale Open harmadik napján 200 háton győzött, 200 gyorson második lett – Pádár Nikolett 200 gyorson is Eb-szintet úszott.

 

Három nap, hat szám – ez Kós Hubert vállalása a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi viadalon. 

A magyar klasszis az 50 hát és 100 mell kombójával nyitott, majd magyar idő szerint pénteken éjjel a 200 hát és a 200 gyors döntőjében volt érdekelt. 

Hogy előbbi szám nem hoz különösebb meglepetést, abban majdhogynem biztosak lehettünk, s így is történt: Kós Hubert majd’ négy másodperces előnnyel verte a mezőnyt. Az aranyérmet érő 1:56.37-es ideje az idei világranglista nyolcadik helyét jelenti, meg ennél egy kicsivel többet, hiszen egy éve 1:56.45-öt úszott ugyanitt, a világbajnokságot meg tavaly július második felében rendezték, idén viszont augusztusra „csúszik” a párizsi kontinensviadal. 

Hogy Kós továbbra is jó úton jár, azt a 200 gyors döntője is mutatta: a második hely is remek, ennél még jobb, hogy Kós egyéni rekorddal (1:47.29) ért célba az amerikai Mitchell Schott mögött (1:47.29). 

Pádár Nikolett a 400 gyors után 200 gyorson is megúszta az Eb-szintet: a verseny harmadik napján ezen a távon 1:57.27-tel hetedik lett (a kanadai Summer McIntosh végzett az első helyen 1:53.36-tal), vagyis a hazai szövetség által a párizsi indulás feltételeként megszabott 1:58.05-on belül – ez az első olyan táv egyébként, ahol már két magyar is teljesítette a szintet, Pádárt megelőzően Ugrai Panna április közepén a soproni országos bajnokságon tette meg ugyanezt. 

Női ötven pillangón az amerikai Gretchen Walsh a világ idei legjobb idejével nyert (25.08), s ugyanígy a 2026-os világranglista élére lépett 200 háton a szintén amerikai Isabelle Stodden is a győztes idejével (2:04.37) – utóbbi amúgy az örökranglistán is jól mutat, hiszen a negyedik helyet éri. 

Női 400 vegyesen az amerikai Emma Weyant győzött (4:35.23), míg a férfiak hasonló számában a francia Léon Marchand (4:09.33). 

 

 

