Fontos változás jöhet a vb-n, már a csoportkör után törölhetik a sárga lapokat

A jelenlegi még érvényben lévő szabályozás szerint a sárga lapok csak a negyeddöntőt követően törlődnek automatikusan, így aki addig összegyűjti a két sárga lapos figyelmeztetést, automatikusan egymeccses eltiltással büntetendő. Ám mivel a mostani tornán 32 helyett már 48 csapat vesz részt – azaz jóval több a mérkőzés –, a FIFA indokoltnak tartja a változtatást ebben a tekintetben, és szeretné bevezetni, hogy a lapok már a csoportkör után törlődjenek – számolt be róla kedden a The Athletic.

A meglévő szabályozás finomításának hátterében az áll, hogy a FIFA szeretné elkerülni azt a forgatókönyvet, amelyben a sárga lapok tömeges felhalmozódása miatt a játékosok eltiltás miatt nem léphetnek pályára a torna legfontosabb mérkőzésein.

A FIFA Tanácsa a mai (keddi) vancouveri ülésen szavaz majd a kezdeményezésről, amely várhatóan pozitív fogadtatásában részesül, így a nyári világbajnokságon már nemcsak a negyeddöntők, hanem a csoportkör küzdelmei után is törlődnek a sárga lapok.