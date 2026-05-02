Vívás: mind a négy magyar főtáblás a női kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

A kardozók incshoni Grand Prix-versenyére csak három férfi kardozónk nevezett (a kiemelt Rabb Krisztián léphet pástra vasárnap a főtáblán), de a női mezőnyben is csak négy magyar találunk – szerencsére a 64 között is.

Négyen neveztek, mind a négyen ott lehetnek a főtáblán Incshonban: Battai Sugár és Szűcs Luca kiemeltként eleve ott kezd, Spiesz Anna és Pusztai Liza a szombati selejtezőben vívta ki a folytatás jogát.

Pusztai már a csoportkör után feljutott a főtáblára, Spiesznek ehhez vívnia kellett egy tizenötös asszót, ezt sikerrel megtette.

Vasárnap biztos, hogy egy magyartól búcsúzunk már a 64 között, hiszen Battai és Spiesz egymás ellen köt be Dél-Koreában.

GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON

Kard. Férfiak. Egyéni.

A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár, Szűcs Luca (kiemeltek), Pusztai Liza 5 győzelem/1 vereség, Spiesz Anna 3/3.

A 64 közé jutásért: Spiesz–Sokirova (üzbég) 15:8