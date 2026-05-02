Vívás: mind a négy magyar főtáblás a női kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

KOVÁCS ERIKA
2026.05.02. 07:58
Női kardozóink a főtáblán vívhatnak Incshonban
vívás Spiesz Anna Pusztai Liza Battai Sugár Szűcs Luca
A kiemeltek, vagyis Battai Sugár és Szűcs Luca mellé csatlakozott a főtáblára a másik két magyar, Spiesz Anna és Pusztai Liza is a női kardozók incshoni Grand Prix-viadalán.

 

A kardozók incshoni Grand Prix-versenyére csak három férfi kardozónk nevezett (a kiemelt Rabb Krisztián léphet pástra vasárnap a főtáblán), de a női mezőnyben is csak négy magyar találunk – szerencsére a 64 között is. 

Négyen neveztek, mind a négyen ott lehetnek a főtáblán Incshonban: Battai Sugár és Szűcs Luca kiemeltként eleve ott kezd, Spiesz Anna és Pusztai Liza a szombati selejtezőben vívta ki a folytatás jogát. 

Pusztai már a csoportkör után feljutott a főtáblára, Spiesznek ehhez vívnia kellett egy tizenötös asszót, ezt sikerrel megtette. 

Vasárnap biztos, hogy egy magyartól búcsúzunk már a 64 között, hiszen Battai és Spiesz egymás ellen köt be Dél-Koreában.

GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON
Nők. Egyéni. 
A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár, Szűcs Luca (kiemeltek), Pusztai Liza 5 győzelem/1 vereség, Spiesz Anna 3/3. 
A 64 közé jutásért: Spiesz–Sokirova (üzbég) 15:8

 

vívás Spiesz Anna Pusztai Liza Battai Sugár Szűcs Luca
