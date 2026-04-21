Az Interhez kerülhet a Barca magyar kapusa a Bastoni-ügylet részeként – sajtóhír

Az FC Barcelona kiemelt célként határozta meg az Internazionale védője, Alessandro Bastoni megszerzését, s az olasz válogatott bekkért fizetendő összeget úgy kívánja csökkenteni, hogy több játékosát is hajlandó felkínálni a lombardiai klubnak – írja a Sport. A katalán portál úgy tudja, gránátvörös-kékek Bastonival mindenben megállapodtak, ám az olaszok 70 millió eurót szeretnének kapni a játékosért, míg a Barca legfeljebb 40-45 milliót lenne hajlandó kifizetni.

Így előfordulhat, hogy az üzletbe több fiatal Barca-játékost is bevonnak: a Sport szerint erre a szélső védő Héctor Fort mellett a tavaly nyáron az FC Köbenhavntől megszerzett svéd szélső, Roony Bardghji, valamint a kölcsönben jelenleg a spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC kapuját őrző Yaakobishvili Áron a legesélyesebb. A cikk szerzője, Jordi Gil a magyar utánpótlás-válogatott futballistával kapcsolatban megjegyzi: mivel az Inter első számú kapusa, Yann Sommer már 37 éves, hamarosan szükség lesz vérfrissítésre a poszton, erre pedig a magyar játékos ideális jelölt lehet.