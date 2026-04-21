Az Interhez kerülhet a Barca magyar kapusa a Bastoni-ügylet részeként – sajtóhír

2026.04.21. 15:05
Yakobishvili Áron az Internél köthet ki? (Fotó: Getty Images)
Előfordulhat, hogy a magyar utánpótlás-válogatott Yaakobishvili Áron a nyáron az Internazionaléhoz kerül, ha nevelőegyesülete, az FC Barcelona egyezségre jut a milánói klubbal Alessandro Bastoni átigazolása ügyében. A katalán Sport szerint a gránátvörös-kékek az olasz sztárvédővel mindenben megállapodtak, ám az Inter által kért 70 millió eurós összeget soknak tartják, így Yaakobishvili mellett Roony Bardghji és esetleg Héctor Fort játékjogát is megkaphatják fekete-kékek.

Az FC Barcelona kiemelt célként határozta meg az Internazionale védője, Alessandro Bastoni megszerzését, s az olasz válogatott bekkért fizetendő összeget úgy kívánja csökkenteni, hogy több játékosát is hajlandó felkínálni a lombardiai klubnak – írja a Sport. A katalán portál úgy tudja, gránátvörös-kékek Bastonival mindenben megállapodtak, ám az olaszok 70 millió eurót szeretnének kapni a játékosért, míg a Barca legfeljebb 40-45 milliót lenne hajlandó kifizetni. 

Így előfordulhat, hogy az üzletbe több fiatal Barca-játékost is bevonnak: a Sport szerint erre a szélső védő Héctor Fort mellett a tavaly nyáron az FC Köbenhavntől megszerzett svéd szélső, Roony Bardghji, valamint a kölcsönben jelenleg a spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC kapuját őrző Yaakobishvili Áron a legesélyesebb. A cikk szerzője, Jordi Gil a magyar utánpótlás-válogatott futballistával kapcsolatban megjegyzi: mivel az Inter első számú kapusa, Yann Sommer már 37 éves, hamarosan szükség lesz vérfrissítésre a poszton, erre pedig a magyar játékos ideális jelölt lehet.

2026.04.07. 10:22

Diszkont áron kerülhet Barcelonába Bastoni – sajtóhír

A Sport értesülése szerint a katalánok elsőre 45 millió eurót ajánlanak az olasz védőért.

 

Legfrissebb hírek

Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

Olasz labdarúgás
2026.04.17. 22:48

A Real Madrid legendája a Barcelonának és az Atlético Madridnak is odaszúrt

Bajnokok Ligája
2026.04.17. 13:57

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

Durván kifakadt az FC Barcelona elnöke az Atlético Madrid elleni BL-kiesés után

Bajnokok Ligája
2026.04.15. 15:13

Elit csapatok hálójában – magyar kapustehetségek külföldön

Minden más foci
2026.04.15. 06:38

„Megérdemeltük volna az elődöntőt” – Hans-Dieter Flick az Atlético Madrid elleni BL-kiesésről

Bajnokok Ligája
2026.04.15. 00:07

Kovács István ítélete és a pályaminőség miatt is tiltakozott a Barcelona, az UEFA mindkettőt elutasította

Bajnokok Ligája
2026.04.14. 15:26

Kétgólos hátrányban is volt, de az Inter mégis megnyerte a hétgólos thrillert a Como ellen

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 22:48
Ezek is érdekelhetik