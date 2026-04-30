Gianni Infantino ötszázmillió jegyigénylésről számolt be

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke a vancouveri FIFA-kongresszuson jelezte, hogy az elmúlt két vb-re összesen volt 50 millió igénylés, míg az idei tornára ennek a tízszerese, ami példátlan növekedés.

„Az eddig piacra került jegyek száz százalékát értékesítettük, ez eddig a globális készlet nagyjából kilencven százaléka. Természetesen a közeljövőben is folyamatosan dobunk piacra belépőket” – mondta. „Igen, vannak drága jegyek, de vannak megfizethetők is” – fűzte hozzá.

Infantino bejelentette a 2027–2030-as ciklusra tervezett 2.7 milliárd dolláros fejlesztési finanszírozást, ami nyolcszoros növekedés a hivatalba lépése előtti szinthez képest. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi, 2022-2026-os ciklus bevétele több mint 14 milliárd dollárral meghaladja a költségvetésben leírtakat. A bevételek nagy része az idei, első alkalommal 48 válogatott részvételével zajló vb-től származik.

A FIFA elnöke ismételten hangsúlyozta: ragaszkodik hozzá, hogy Irán az eredeti tervek szerint az Egyesült Államokban játssza vb-mérkőzéseit. Az ázsiai ország részvétele bizonytalan, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat mért Iránra. A nemzetközi szövetség 211 tagállama közül csak az iráni tisztviselők hiányoztak a csütörtöki vancouveri kongresszusról. Két iráni küldött azt követően döntött a hazautazás mellett, hogy egyik társuktól a kanadai hatóságok megtagadták a beléptetést Torontóban.