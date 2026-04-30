Nemzeti Sportrádió

Gianni Infantino ötszázmillió jegyigénylésről számolt be

2026.04.30. 22:01
Gianni Infantino ragaszkodik hozzá, hogy Irán az Egyesült Államokban játssza a mérkőzéseit
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
Ötszázmillió jegyigénylés érkezett a június 11-én kezdődő amerikai-kanadai-mexikói rendezésű labdarúgó-világbajnokságra.

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke a vancouveri FIFA-kongresszuson jelezte, hogy az elmúlt két vb-re összesen volt 50 millió igénylés, míg az idei tornára ennek a tízszerese, ami példátlan növekedés.

„Az eddig piacra került jegyek száz százalékát értékesítettük, ez eddig a globális készlet nagyjából kilencven százaléka. Természetesen a közeljövőben is folyamatosan dobunk piacra belépőket” – mondta. „Igen, vannak drága jegyek, de vannak megfizethetők is” – fűzte hozzá.

Infantino bejelentette a 2027–2030-as ciklusra tervezett 2.7 milliárd dolláros fejlesztési finanszírozást, ami nyolcszoros növekedés a hivatalba lépése előtti szinthez képest. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi, 2022-2026-os ciklus bevétele több mint 14 milliárd dollárral meghaladja a költségvetésben leírtakat. A bevételek nagy része az idei, első alkalommal 48 válogatott részvételével zajló vb-től származik.

A FIFA elnöke ismételten hangsúlyozta: ragaszkodik hozzá, hogy Irán az eredeti tervek szerint az Egyesült Államokban játssza vb-mérkőzéseit. Az ázsiai ország részvétele bizonytalan, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat mért Iránra. A nemzetközi szövetség 211 tagállama közül csak az iráni tisztviselők hiányoztak a csütörtöki vancouveri kongresszusról. Két iráni küldött azt követően döntött a hazautazás mellett, hogy egyik társuktól a kanadai hatóságok megtagadták a beléptetést Torontóban.

 

Legfrissebb hírek

Vb 2026: piros lap jár a vitatkozás közben a száját eltakaró játékosnak

Foci vb 2026
Tegnap, 13:08

Elhalasztotta a világbajnoki kerethirdetést Julian Nagelsmann

Foci vb 2026
2026.04.28. 16:47

Éder Militao sérülése súlyos, a Real Madrid védője lemarad a világbajnokságról

Foci vb 2026
2026.04.28. 14:12

Zidane fia súlyosan megsérült, veszélyben a világbajnoki szereplése

Foci vb 2026
2026.04.28. 13:46

Vb 2026: töltse le a Nemzeti Sport szurkolói szoftverét!

Foci vb 2026
2026.04.28. 12:39

Fontos változás jöhet a vb-n, már a csoportkör után törölhetik a sárga lapokat

Foci vb 2026
2026.04.28. 12:08

Megsérült a Juventus elleni meccsen, meg kellett műteni Luka Modricot

Olasz labdarúgás
2026.04.27. 20:49

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.04.27. 13:45
Ezek is érdekelhetik