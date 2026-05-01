Férfi kosár Euroliga: másodszor is legyőzte a Hapoelt a Real Madrid

A párharc második mérkőzésén a spanyolok 102–75-re diadalmaskodtak, így már 2–0-ra vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó küzdelemben. A madridiak ezzel rendkívül kedvező helyzetbe kerültek, hiszen már csak egyetlen győzelem választja el őket attól, hogy bejussanak az Euroliga négyes döntőjébe.

Facundo Campazzo irányítóként vezette a spanyol csapatot, míg Théo Maledon szintén fontos pontokkal járult hozzá a sikerhez. A párharc következő felvonását már Bulgáriában rendezik jövő hét kedden.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 102–75 (24–21, 16–21, 33–20, 29–13)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0