Már az elődöntőben összecsap a Ferencváros és a Győr a női kézilabda MK-ban

Érdekes egybeesés, hogy amikor legutóbb, még 2021-ben a Győr és a Ferencváros már az elődöntőben összecsapott, a kisalföldiek emelhették magasba a trófeát – azóta mind a négy alkalommal az FTC diadalmaskodott legnagyobb riválisával szemben. Idén ismét az elődöntőben feszülnek egymásnak a felek, míg a másik ágon a Debrecen és a Mosonmagyaróvár mérkőzik meg a tatabányai Multifunkciós Csarnokban.

GYŐR–FTC

A bajnokságban az idényben már kétszer találkozott egymással a két kiemelkedő hazai klub, az ősszel fölényes, tizenöt gólos sikert arattak a győriek, és a márciusi népligeti visszavágó végén is az ETO vezetett, azonban az FTC egy időn túli hétméteresnek köszönhetően pontot mentett. Az elmúlt hetek sokkal jobban sikerültek a győrieknek, az ETO összesítésben huszonhárom góllal múlta felül az Odensét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, míg a több kulcsemberét nélkülöző FTC hazai döntetlen után idegenben kikapott a metziektől, így az idén is lemaradt a budapesti final fourról.

„Nehéz időszakban vagyunk, szomorúak voltunk, hogy nem jutottunk tovább a Bajnokok Ligájában, de most gyakorlatilag erre az egy hétvégére koncentrálhatunk, és nagyon egységesnek látom a csapatot. Sokkal erősebbek lennénk, ha nem lenne ennyi sérülés a csapatban, de megtanultunk egymásért küzdeni” – idézi a balátlövő Emily Vogelt a ferencvárosiak honlapja.

A győri keretben Veronica Kristiansen az egyik olyan játékos, aki átélte az öt évvel ezelőtti kupadiadalt, a fináléban három gólt szerzett.

„Ellenfelünk minden kulcsjátékosára készülünk. Tudjuk, a ferencvárosiaknak jól működő rendszerük van, amellyel gondot okozhatnak a védelmünknek, éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a védekezés után gyorsan reagáljunk, és rájuk tudjuk erőltetni a saját tempónkat. Szerintem jól lassítják a játékot, úgyhogy ezen nekünk kell változtatnunk, és növelni a sebességet” – fogalmazott klubja felületén a norvég balátlövő.