Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce

ROCK PÉTER
2026.05.01. 22:40
Valid Seddira mezlevétellel ünnepelte a győztes gólt (Fotó: Getty Images)
Serie A Pisa Lecce
Több szempontból is kulcsfontosságúnak bizonyult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 35. fordulójának nyitó mérkőzése: egyrészt a Lecce óriási lépést tett a bennmaradás felé, másrészt a háromból két kieső matematikailag is biztossá vált.

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész gyors gólváltást hozott a Pisa és a Lecce között: Lameck Banda találatára Mehdi Lerisz válaszolt hazai oldalról. A vendégek azonban nem sokkal később ismét vezetést szereztek, amikor Valid Seddira kilőtte a kapu bal alsó sarkát. A marokkói támadó gólja három pontot ért, ami a Leccének nagyon jól jöhet még a kiesés elleni harcban.

Az viszont matematikailag is biztossá vált, hogy a tabella utolsó helyén álló Pisa számára innen már nincs visszaút, sőt az is, hogy a vasárnap a Juventus otthonában pályára lépő Hellas Veronának sincs, mindkét gárda a Serie B-ben szerepel a következő idényben.

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

Szombaton játsszák
15.00: Udinese–Torino
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale34254580–31+49 79 
2. Napoli34216752–33+19 69 
3. Milan341910548–27+21 67 
4. Juventus341810657–29+28 64 
5. Como341710759–28+31 61 
6. Roma341941148–29+19 61 
7. Atalanta341412847–32+15 54 
8. Lazio3412121037–33+4 48 
9. Bologna341461442–41+1 48 
10. Sassuolo341371441–44–3 46 
11. Udinese341281441–46–5 44 
12. Parma3410121225–40–15 42 
13. Torino341181539–56–17 41 
14. Genoa341091540–48–8 39 
15. Fiorentina348131338–45–7 37 
16. Cagliari34991636–49–13 36 
17. Lecce35881924–47–23 32 
18. Cremonese346101826–51–25 28 
19. Verona343102123–56–33 19 
20. Pisa352122125–63–38 18 

 

