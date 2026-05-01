Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce
A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész gyors gólváltást hozott a Pisa és a Lecce között: Lameck Banda találatára Mehdi Lerisz válaszolt hazai oldalról. A vendégek azonban nem sokkal később ismét vezetést szereztek, amikor Valid Seddira kilőtte a kapu bal alsó sarkát. A marokkói támadó gólja három pontot ért, ami a Leccének nagyon jól jöhet még a kiesés elleni harcban.
Az viszont matematikailag is biztossá vált, hogy a tabella utolsó helyén álló Pisa számára innen már nincs visszaút, sőt az is, hogy a vasárnap a Juventus otthonában pályára lépő Hellas Veronának sincs, mindkét gárda a Serie B-ben szerepel a következő idényben.
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
Szombaton játsszák
15.00: Udinese–Torino
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|34
|25
|4
|5
|80–31
|+49
|79
|2. Napoli
|34
|21
|6
|7
|52–33
|+19
|69
|3. Milan
|34
|19
|10
|5
|48–27
|+21
|67
|4. Juventus
|34
|18
|10
|6
|57–29
|+28
|64
|5. Como
|34
|17
|10
|7
|59–28
|+31
|61
|6. Roma
|34
|19
|4
|11
|48–29
|+19
|61
|7. Atalanta
|34
|14
|12
|8
|47–32
|+15
|54
|8. Lazio
|34
|12
|12
|10
|37–33
|+4
|48
|9. Bologna
|34
|14
|6
|14
|42–41
|+1
|48
|10. Sassuolo
|34
|13
|7
|14
|41–44
|–3
|46
|11. Udinese
|34
|12
|8
|14
|41–46
|–5
|44
|12. Parma
|34
|10
|12
|12
|25–40
|–15
|42
|13. Torino
|34
|11
|8
|15
|39–56
|–17
|41
|14. Genoa
|34
|10
|9
|15
|40–48
|–8
|39
|15. Fiorentina
|34
|8
|13
|13
|38–45
|–7
|37
|16. Cagliari
|34
|9
|9
|16
|36–49
|–13
|36
|17. Lecce
|35
|8
|8
|19
|24–47
|–23
|32
|18. Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26–51
|–25
|28
|19. Verona
|34
|3
|10
|21
|23–56
|–33
|19
|20. Pisa
|35
|2
|12
|21
|25–63
|–38
|18