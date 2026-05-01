Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész gyors gólváltást hozott a Pisa és a Lecce között: Lameck Banda találatára Mehdi Lerisz válaszolt hazai oldalról. A vendégek azonban nem sokkal később ismét vezetést szereztek, amikor Valid Seddira kilőtte a kapu bal alsó sarkát. A marokkói támadó gólja három pontot ért, ami a Leccének nagyon jól jöhet még a kiesés elleni harcban.

Az viszont matematikailag is biztossá vált, hogy a tabella utolsó helyén álló Pisa számára innen már nincs visszaút, sőt az is, hogy a vasárnap a Juventus otthonában pályára lépő Hellas Veronának sincs, mindkét gárda a Serie B-ben szerepel a következő idényben.