Szombati sportműsor: újabb lépést tehet az ETO FC a bajnoki cím felé; ETO KC–FTC női kézilabda MK-elődöntő

MÁJUS 2., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Eger SE–Sényő FC-ZMB Building

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

16.00: Brentford–West Ham United

16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland

18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)

ÉSZAKÍR KUPA

DÖNTŐ, BELFAST

15.00: Dungannon Swifts–Coleraine

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

15.00: Nantes–Olympique Marseille

19.00: Metz–Monaco

17.00: Paris SG–Lorient

21.05: Nice–Lens

HORVÁT 1. HNL

33. FORDULÓ

18.45: Vukovar–NK Osijek

LENGYEL KUPA

DÖNTŐ, VARSÓ

16.00: Górnik Zabrze–Raków Czestochowa

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Heidenheim (Tv: Match4)

15.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg

15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart

15.30: Union Berlin–1. FC Köln

15.30: Werder Bremen–Augsburg

18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

20.30: Schalke–Düsseldorf (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

15.00: Udinese–Torino

18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

32. FORDULÓ

19.00: Famalicao–Benfica (Tv: Sport1)

21.30: Porto–Alverca (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

32. FORDULÓ

19.00: Samsunspor–Galatasaray (Tv: Sport2)

U17-ES TORNA

18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT

A-CSOPORT

15.15: Real Madrid (spanyol)–KRC Genk (belga)

17.00: Sporting CP (portugál)–Puskás Akadémia

B-CSOPORT

13.30: Juventus (olasz)–Budapest Honvéd

NŐI NB I

20. FORDULÓ

12.00: ETO FC–Újpest FC

13.00: Puskás Akadémia–Viktória FC, Csákvár

14.00: Szekszárd–Diósgyőr

14.00: Ferencváros–MTK Budapest

17.30: St. Mihály-Szeged–Budaörs

FUTSAL

MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

NŐI ELŐDÖNTŐK

10.30: TFSE-Tent Budapest–Debreceni EAC

13.00: Astra HFC–Tolna-Mözs

FÉRFI ELŐDÖNTŐK

15.30: Újpest FC–ScoreGoal Kecskemét

18.00: Vehir.hu Futsal Veszprém–Mezei-Vill FC Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

ATLÉTIKA

VÁLTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, GABORONE

14.05: 1. nap

15.05: női 4x100 méter (Magyarország)

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: bronzmérkőzés

14.00: döntő

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, DUSANBE

14.00: 2. nap (Tv: Sport1)

FALLABDA

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, AMSZTERDAM

Férfi divízió I, a 9–12. helyért, 3. (utolsó) forduló

11.00: Magyarország–Belgium

Női divízió II, döntő

12.30: Magyarország–Írország

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–E

BERLINI NAGYDÍJ, BERLIN

16.15: 1. futam (Tv: Eurosport2)

GOLF

PGA TOUR

18.15: Miami Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Dánia–Magyarország, Odense

DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG

12.30: Japán–Franciaország, Sosnowiec (Tv: Sport2)

DIVÍZIÓ 1/B-S VILÁGBAJNOKSÁG

10.00: Dél-Korea–Észtország, Sencsen (Tv: Sport2)

SVÉD BAJNOKSÁG

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

15.15: Skelleftea–Rögle (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

MOUNTAIN BIKE-VILÁGKUPAVERSENY

5.45: női downhill (Tv: Eurosport1)

7.00: férfi downhill (Tv: Eurosport1)

TÖRÖK KÖRVERSENY

10.30: férfiverseny, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)

ROMANDIAI KÖRVERSENY

14.00: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

13.00: a csoportkör sorsolása, Zágráb

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

11.00: One Veszprém HC–Carbonex-Komló

18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

14.00: DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Sopron Basket–TFSE

AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd

NBA, RÁJÁTSZÁS

Vasárnap, 2.00: 1. forduló (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

Superbike

9.40: 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

11.15: időmérő edzés (Tv: Arena4)

15.30: 1. futam (Tv: Arena4)

Supersport

14.00: 1. futam (Tv: Arena4)

WCR

13.00: 1. futam (Tv: Arena4)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPAVERSENY, GOLFO ARANCI

9.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport)

15.00: férfi 3 km-es kieséses verseny

17.00: női 3 km-es kieséses verseny

ÖKÖLVÍVÁS

PROFI GÁLA, LAS VEGAS

Vasárnap, 2.00: cirkálósúly, Gilberto Ramírez–David Benavidez (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness Pénzügyőr SE

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

16.00: TFSE–MAFC

A 9–13. HELYÉRT

14.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC

17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

ELŐDÖNTŐ (MAXIMUM 33 FRÉM)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) – folytatás 7–7-ről

15.30 (Tv: Eurosport1)

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) – folytatás 11–13-ról

20.00 (Tv: Eurosport1)

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) – folytatás

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

14.00: Guido Andreozzi, Manuel Guinard (argentin, francia)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 3.)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

17.00: Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 26.)

TORNA

CSAPATBAJNOKSÁG

10.30: férfiak, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok

14.30: nők, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok

VÍVÁS

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ISZTAMBUL

8.00: férfi egyéni 64-es tábla

9.30: női egyéni 64-es tábla

KARD GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON

Vasárnap, 2.00: férfi 64-es tábla

Vasárnap, 3.00: női 64-es tábla

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Japán

NŐI OB I

ALSÓHÁZ

12.00: Tatabányai VSE–Semmelweis OSC

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

ELŐDÖNTŐ

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Apolon Zmirnisz (görög)

FÉRFI OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

19.00: VasasPlaket–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: FIFA-terv: minden csapatban minimum egy saját nevelésű U21-es játékos mindig legyen a pályán

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Best of

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

13.00: Közvetítés az MTK–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

14.00: Közvetítés a DVTK–Pécs női kosárlabdabajnoki döntő 2. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla

15.30: Közvetítés a Győr–FTC női kézilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél és Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

16.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

18.15: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–DVSC női kézilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs

19.15: Közvetítés az ETO FC–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág