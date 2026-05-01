Szombati sportműsor: újabb lépést tehet az ETO FC a bajnoki cím felé; ETO KC–FTC női kézilabda MK-elődöntő
MÁJUS 2., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Eger SE–Sényő FC-ZMB Building
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
16.00: Brentford–West Ham United
16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
ÉSZAKÍR KUPA
DÖNTŐ, BELFAST
15.00: Dungannon Swifts–Coleraine
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
15.00: Nantes–Olympique Marseille
19.00: Metz–Monaco
17.00: Paris SG–Lorient
21.05: Nice–Lens
HORVÁT 1. HNL
33. FORDULÓ
18.45: Vukovar–NK Osijek
LENGYEL KUPA
DÖNTŐ, VARSÓ
16.00: Górnik Zabrze–Raków Czestochowa
NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Heidenheim (Tv: Match4)
15.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg
15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart
15.30: Union Berlin–1. FC Köln
15.30: Werder Bremen–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
20.30: Schalke–Düsseldorf (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
15.00: Udinese–Torino
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
32. FORDULÓ
19.00: Famalicao–Benfica (Tv: Sport1)
21.30: Porto–Alverca (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ
20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
32. FORDULÓ
19.00: Samsunspor–Galatasaray (Tv: Sport2)
U17-ES TORNA
18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT
A-CSOPORT
15.15: Real Madrid (spanyol)–KRC Genk (belga)
17.00: Sporting CP (portugál)–Puskás Akadémia
B-CSOPORT
13.30: Juventus (olasz)–Budapest Honvéd
NŐI NB I
20. FORDULÓ
12.00: ETO FC–Újpest FC
13.00: Puskás Akadémia–Viktória FC, Csákvár
14.00: Szekszárd–Diósgyőr
14.00: Ferencváros–MTK Budapest
17.30: St. Mihály-Szeged–Budaörs
FUTSAL
MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM
NŐI ELŐDÖNTŐK
10.30: TFSE-Tent Budapest–Debreceni EAC
13.00: Astra HFC–Tolna-Mözs
FÉRFI ELŐDÖNTŐK
15.30: Újpest FC–ScoreGoal Kecskemét
18.00: Vehir.hu Futsal Veszprém–Mezei-Vill FC Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
ATLÉTIKA
VÁLTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, GABORONE
14.05: 1. nap
15.05: női 4x100 méter (Magyarország)
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: bronzmérkőzés
14.00: döntő
CSELGÁNCS
GRAND SLAM-VERSENY, DUSANBE
14.00: 2. nap (Tv: Sport1)
FALLABDA
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, AMSZTERDAM
Férfi divízió I, a 9–12. helyért, 3. (utolsó) forduló
11.00: Magyarország–Belgium
Női divízió II, döntő
12.30: Magyarország–Írország
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–E
BERLINI NAGYDÍJ, BERLIN
16.15: 1. futam (Tv: Eurosport2)
GOLF
PGA TOUR
18.15: Miami Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Dánia–Magyarország, Odense
DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG
12.30: Japán–Franciaország, Sosnowiec (Tv: Sport2)
DIVÍZIÓ 1/B-S VILÁGBAJNOKSÁG
10.00: Dél-Korea–Észtország, Sencsen (Tv: Sport2)
SVÉD BAJNOKSÁG
DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
15.15: Skelleftea–Rögle (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
MOUNTAIN BIKE-VILÁGKUPAVERSENY
5.45: női downhill (Tv: Eurosport1)
7.00: férfi downhill (Tv: Eurosport1)
TÖRÖK KÖRVERSENY
10.30: férfiverseny, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)
ROMANDIAI KÖRVERSENY
14.00: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
13.00: a csoportkör sorsolása, Zágráb
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA
ELŐDÖNTŐ
15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
11.00: One Veszprém HC–Carbonex-Komló
18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Alba Fehérvár–Sopron KC
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NŐI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
14.00: DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Sopron Basket–TFSE
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda
A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd
NBA, RÁJÁTSZÁS
Vasárnap, 2.00: 1. forduló (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
Superbike
9.40: 3. szabadedzés (Tv: Arena4)
11.15: időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.30: 1. futam (Tv: Arena4)
Supersport
14.00: 1. futam (Tv: Arena4)
WCR
13.00: 1. futam (Tv: Arena4)
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPAVERSENY, GOLFO ARANCI
9.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport)
15.00: férfi 3 km-es kieséses verseny
17.00: női 3 km-es kieséses verseny
ÖKÖLVÍVÁS
PROFI GÁLA, LAS VEGAS
Vasárnap, 2.00: cirkálósúly, Gilberto Ramírez–David Benavidez (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness Pénzügyőr SE
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
16.00: TFSE–MAFC
A 9–13. HELYÉRT
14.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
ELŐDÖNTŐ (MAXIMUM 33 FRÉM)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) – folytatás 7–7-ről
15.30 (Tv: Eurosport1)
Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) – folytatás 11–13-ról
20.00 (Tv: Eurosport1)
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) – folytatás
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
14.00: Guido Andreozzi, Manuel Guinard (argentin, francia)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 3.)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
17.00: Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 26.)
TORNA
CSAPATBAJNOKSÁG
10.30: férfiak, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok
14.30: nők, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok
VÍVÁS
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ISZTAMBUL
8.00: férfi egyéni 64-es tábla
9.30: női egyéni 64-es tábla
KARD GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON
Vasárnap, 2.00: férfi 64-es tábla
Vasárnap, 3.00: női 64-es tábla
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Japán
NŐI OB I
ALSÓHÁZ
12.00: Tatabányai VSE–Semmelweis OSC
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
ELŐDÖNTŐ
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Apolon Zmirnisz (görög)
FÉRFI OB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
19.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
19.00: VasasPlaket–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: FIFA-terv: minden csapatban minimum egy saját nevelésű U21-es játékos mindig legyen a pályán
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Best of
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
13.00: Közvetítés az MTK–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
14.00: Közvetítés a DVTK–Pécs női kosárlabdabajnoki döntő 2. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla
15.30: Közvetítés a Győr–FTC női kézilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél és Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
16.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
18.15: Közvetítés a Mosonmagyaróvár–DVSC női kézilabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs
19.15: Közvetítés az ETO FC–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág