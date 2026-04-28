Zidane fia súlyosan megsérült, veszélyben a világbajnoki szereplése

2026.04.28. 13:46
Luca Zidane az algériai válogatott szerelésében 2026 márciusában (Fotó: Getty Images)
Luca Zidane, a Granada algériai válogatott kapusa állkapocscsonttörést szenvedett a hétvégi bajnoki fordulóban, és előfordulhat, hogy emiatt lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról.

Luca Zidane a hétvégén, az Almería elleni, 4–2-re elveszített másodosztályú spanyol bajnoki mérkőzés hajrájában sérült meg egy ütközésnél, le is kellett cserélni.

A klub közleménye szerint még nem dőlt el, milyen gyógymódot választanak – ez alighanem attól is függ, hogy az orvosok melyiknél ígérnek nagyobb esélyt a gyors felépülésre. Kevéssé valószínű, hogy Luca Zidane még ebben a spanyol bajnoki idényben visszatér, ám a világbajnokságon, ha van rá mód, bizonyosan szeretne részt venni. 

A 27 éves kapus francia színekben volt utánpótlás-válogatott, ám a felnőttek között – világbajnok édesapjával, Zinédine Zidane-nal ellentétben – apai nagyszülei származását kihasználva Algériát választotta. Egyelőre hat mérkőzésnél tart: 2025 októberében vb-selejtezőn mutatkozott be, a téli Afrika-kupán Algéria öt meccséből négyen ő védett, és Vladimir Petkovic szövetségi kapitány mellette döntött az Uruguay elleni márciusi felkészülési mérkőzésen (0–0) is.

Algéria június 16-án játssza első vb-meccsét Kansas Cityben, az ellenfél a világbajnoki címvédő Argentína lesz.

 

