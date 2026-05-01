A Real Madrid fiataljai bejárták a Puskás Múzeumot

2026.05.01. 21:10
A Real Madrid fiataljai Tóth-Zele József társaságában (Fotó: Puskás Múzeum/Facebook)
A Puskás–Suzuki-kupán részt vevő Real Madrid U17-es csapata Tóth-Zele József vezetésével bejárta a Puskás Múzeumot és megtekintette a Puskás Arénát is – számolt be róla a kiállítóhely a Facebook-oldalán.

„Az Aranycsapat a második sorával is végigverte volna a világot” – mondta el a Puskás Múzeum Facebook-oldalának a 90 éves Tóth-Zele József, aki Real Madrid-játékosokat hozott a kiállítóhelyre. Ő maga is futballistákat nevelt a királyi gárdánál 35 éven át, így többek között Emilio Butraguenót, a nyolcvanas évek egyik legjobb csatárát, aki ott volt másfél évvel ezelőtt a múzeum megnyitóján.

Tóth-Zele József immár hagyományosan a Real Madrid fiataljainak csapatvezetője, kísérője Magyarországon. A spanyol klub utánpótláskorú játékosai az idén is a Puskás–Suzuki-kupára jöttek hazánkba, és Felcsúton már letették a névjegyüket. Az U17-es futballtorna első két napján előbb a házigazda Puskás Akadémiát, majd a lisszaboni Sporting CP-t verték meg 3–0-ra, szombaton pedig a belga Genkkel mérkőznek meg a csoportelsőségért.

A múzeumban vizuális és interaktív élmények vártak rájuk,  kezdésként mindjárt elsétálhattak a Real Madrid jelenlegi nagycsapata által aláírt mez alatt, feljebb lépkedve pedig többek között Puskás Ferenc madridi otthonát ismerték meg belülről, majd megcsodálták a tizenévesek kedvencét jelentő FIAT cabriót. 

Persze a Puskás Arénát sem hagyták ki, amelyben majd a Bajnokok Ligája döntőjét rendezik május 30-án 18 órától.

 

