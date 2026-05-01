Asztalitenisz-vb: női válogatottunk drámai meccsen búcsúzott

Női válogatottunk a kora délutáni programban a görögök elleni bravúros, 3:2-es győzelemmel bejutott a rájátszásba, Fortuna pedig a svájci együttest sodorta a mieink útjába. Nem könnyű ellenfél, de jöhetett volna nehezebb vetélytárs is, bár egy olyan szituációban, amikor egyetlen meccs dönt a talpon maradásról, bármi megtörténhet. Azt tudjuk, hogy a mienk fiatal csapat, a három 17 éves – Nagy Judit (világranglista-593.), Nagy Rebeka (591.) és Dohoczki Nóra (703.) mellett a 16 esztendős Pétery Johanna (–) alkotja az együttest, de a svájciaké sem éppen nyugdíjasklub. A rutinos, 30 éves Rachel Moret (143.) sem számít idősnek, de a 19 éves Fanny Doutaz (723.) már inkább a jövő generációját képviseli, nem beszélve a 13 éves Michelle Wuról (–) és a 12 esztendős Enya Huról (–) – utóbbi egyébként az egész vb legfiatalabb versenyzője.

Varga László edző az összeállítást illetően nem szolgált meglepetéssel, a Nagy ikrek mellett ezúttal is Dohoczki kapott lehetőséget, míg a másik oldalon a Moret, Doutaz, Hu trió állt fel a kezdéshez. A nyitány rendben is volt, Nagy Rebeka remek játékkal négy játszmában győzött az ellenfél legjobbja, Moret ellen, a folytatás azonban nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Dohoczki legyőzte Hut, de ez most nem volt elég, ugyanis a későbbiekben azért Moret nyert egy partit, ám a fő gondot a svájciak második számú játékosa, Doutaz okozta, vele nem bírtak a mieink. A találkozó elképesztő izgalmakat hozott, a mindent eldöntő ötödik meccs ötödik játszmájában a létező legkisebb különbséggel, 11:9-re győzte le Nagy Rebekát, beállítva ezzel a 3:2-es végeredményt.

Női csapatunk tehát elbúcsúzott a világbajnokságtól, a férfiak pedig hétfőtől az egyenes kieséses szakaszban folytatják.

„Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, mindenki megpróbált mindent, ami tőle telt. Azt azért furcsállom, hogy napokon keresztül nem játszottunk meccset, majd egy nap alatt kivégezzük a sportolókat két ilyen fontos találkozóval, ez szerintem minősíti a lebonyolítást. Ettől függetlenül le a kalappal a lányok előtt, büszke vagyok rájuk, a mostani vereségtől függetlenül nagyon pozitívnak értékelem a csapat szereplését, biztos vagyok benne, hogy a játékosok fejlődését is segítette” – értékelt Varga László edző.

„Nagyon szomorúak vagyunk, mert láttuk az esélyt, hogy nyerjünk. Viszonylag jó volt a sorsolás, kaphattunk volna nehezebb ellenfelet is a mezőnyből, de sajnos nem tudtuk kihasználni a lehetőséget. Izgalmas találkozó volt, szerintem sokat tudunk belőle tanulni” – mondta Dohoczki Nóra.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Nők. Rájátszás a 32 közé jutásért

Svájc–Magyarország 3:2

Moret–Nagy R. 1:3 (8, –6, –5, –7), Doutaz–Nagy J. 3:0 (10, 9, 8), Hu–Dohoczki 1:3 (–5, 7, –3, –10), Moret–Nagy J. 3:1 (–8, 8, 4, 8), Doutaz–Nagy R. 3:2 (6, –11, 7, –10, 9)