Másodpercekre volt a sereghajtó Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.05.01. 20:11
Otthon tartott egy pontot a Szigetszentmiklós (Fotó: Szigetszentmiklósi Kézilabda SK/Facebook)
férfi kézilabda NB I CYEB-Budakalász Szigetszentmiklósi KSK
A férfi kézilabda NB I 24. fordulójában a bennmaradást jelentő 12. helyen álló Szigetszentmiklós hazai pályán 26–26-ot játszott a sereghajtó Budakalásszal.

A Budakalász többször is három góllal vezetett, de a Szigetszentmiklós mindig visszakapaszkodott. Úgy tűnt, a vendégek csak megnyerik a mérkőzést, mivel Mátés István 11 másodperccel a meccs vége előtt újra előnyhöz juttatta övéit, ám hét másodperccel később Kovács Márk egyenlített.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–CYEB-BUDAKALÁSZ 26–26 (13–13)
Szigetszentmiklós, 750 néző. V: Altmár, Horváth M.
SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – LAKOSY 4 (2), Butorac 2, Mazák, Kovács M. 2, Tóvizi, Spacsek. Csere: HOLLÓ, Perényi (kapusok), Turák, Gábori, SCHMID 6 (3), Hoffmann 2, DAVIDOVICS 5, VAN DIJK 4, Brandt 1. Edző: Imre Vilmos
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – VARJÚ 6 (2), KOVÁCS Á. 4, MÁTÉS 6, TYISKOV 2, Polcar 4, Száva 2. Csere: Takács Á. (kapus), Fórizs 1, Vuleta, Tájok 1, Forgács, Fekete G., Korbel, Szujó, Dávid M. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–4. 17. p.: 7–9. 26. p.: 10–11. 36. p.: 15–16. 43. p.: 17–20. 55. p.: 23–23
Kiállítások: 12, ill. 10 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Imre Vilmos: – Nagy csatában igazságos pontosztozkodás történt. Végig mi mentünk az eredmény után, és látszott, hogy van némi görcsösség a játékunkban. Ebben a kiegyensúlyozott bajnokságban most szereztünk egy pontot, ami meglátjuk, mire lesz elég május végén.
Csoknyai István: – Nagyon sokat tett mindkét csapat a győzelemért. Szerettünk volna nyerni, és ezért is kockáztattunk a végén, de ez az egy pont lehet, hogy semmire nem lesz elég.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

23

23

897–615

+282 

46 

  2. Szeged

23

19

1

3

806–633

+173 

39 

  3. Tatabánya

23

18

5

718–654

+64 

36 

  4. FTC

23

13

2

8

743–700

+43 

28 

  5. NEKA

23

10

3

10

631–661

–30 

23 

  6. Balatonfüred

23

10

2

11

603–666

–63 

22 

  7. PLER

23

9

2

12

614–659

–45 

20 

  8. Csurgó

24

7

5

12

659–668

–9 

19 

  9. Győr

23

8

3

12

661–676

–15 

19 

10. Budai Farkasok-Rév

24

6

6

12

626–691

–65 

18 

11. Gyöngyös

23

8

15

612–669

–57 

16 

12. Szigetszentmiklós

24

6

3

15

609–701

–92 

15 

13. Komló

23

5

3

15

606–676

–70 

13 

14. Budakalász

24

4

4

16

651–767

–116 

12 

 

 

férfi kézilabda NB I CYEB-Budakalász Szigetszentmiklósi KSK
