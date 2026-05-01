Másodpercekre volt a sereghajtó Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB I-ben
A Budakalász többször is három góllal vezetett, de a Szigetszentmiklós mindig visszakapaszkodott. Úgy tűnt, a vendégek csak megnyerik a mérkőzést, mivel Mátés István 11 másodperccel a meccs vége előtt újra előnyhöz juttatta övéit, ám hét másodperccel később Kovács Márk egyenlített.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–CYEB-BUDAKALÁSZ 26–26 (13–13)
Szigetszentmiklós, 750 néző. V: Altmár, Horváth M.
SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – LAKOSY 4 (2), Butorac 2, Mazák, Kovács M. 2, Tóvizi, Spacsek. Csere: HOLLÓ, Perényi (kapusok), Turák, Gábori, SCHMID 6 (3), Hoffmann 2, DAVIDOVICS 5, VAN DIJK 4, Brandt 1. Edző: Imre Vilmos
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – VARJÚ 6 (2), KOVÁCS Á. 4, MÁTÉS 6, TYISKOV 2, Polcar 4, Száva 2. Csere: Takács Á. (kapus), Fórizs 1, Vuleta, Tájok 1, Forgács, Fekete G., Korbel, Szujó, Dávid M. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–4. 17. p.: 7–9. 26. p.: 10–11. 36. p.: 15–16. 43. p.: 17–20. 55. p.: 23–23
Kiállítások: 12, ill. 10 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Imre Vilmos: – Nagy csatában igazságos pontosztozkodás történt. Végig mi mentünk az eredmény után, és látszott, hogy van némi görcsösség a játékunkban. Ebben a kiegyensúlyozott bajnokságban most szereztünk egy pontot, ami meglátjuk, mire lesz elég május végén.
Csoknyai István: – Nagyon sokat tett mindkét csapat a győzelemért. Szerettünk volna nyerni, és ezért is kockáztattunk a végén, de ez az egy pont lehet, hogy semmire nem lesz elég.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
23
23
–
–
897–615
+282
46
|2. Szeged
23
19
1
3
806–633
+173
39
|3. Tatabánya
23
18
–
5
718–654
+64
36
|4. FTC
23
13
2
8
743–700
+43
28
|5. NEKA
23
10
3
10
631–661
–30
23
|6. Balatonfüred
23
10
2
11
603–666
–63
22
|7. PLER
23
9
2
12
614–659
–45
20
|8. Csurgó
24
7
5
12
659–668
–9
19
|9. Győr
23
8
3
12
661–676
–15
19
|10. Budai Farkasok-Rév
24
6
6
12
626–691
–65
18
|11. Gyöngyös
23
8
–
15
612–669
–57
16
|12. Szigetszentmiklós
24
6
3
15
609–701
–92
15
|13. Komló
23
5
3
15
606–676
–70
13
|14. Budakalász
24
4
4
16
651–767
–116
12