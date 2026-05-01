Másodpercekre volt a sereghajtó Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB I-ben

A Budakalász többször is három góllal vezetett, de a Szigetszentmiklós mindig visszakapaszkodott. Úgy tűnt, a vendégek csak megnyerik a mérkőzést, mivel Mátés István 11 másodperccel a meccs vége előtt újra előnyhöz juttatta övéit, ám hét másodperccel később Kovács Márk egyenlített.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–CYEB-BUDAKALÁSZ 26–26 (13–13)

Szigetszentmiklós, 750 néző. V: Altmár, Horváth M.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – LAKOSY 4 (2), Butorac 2, Mazák, Kovács M. 2, Tóvizi, Spacsek. Csere: HOLLÓ, Perényi (kapusok), Turák, Gábori, SCHMID 6 (3), Hoffmann 2, DAVIDOVICS 5, VAN DIJK 4, Brandt 1. Edző: Imre Vilmos

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – VARJÚ 6 (2), KOVÁCS Á. 4, MÁTÉS 6, TYISKOV 2, Polcar 4, Száva 2. Csere: Takács Á. (kapus), Fórizs 1, Vuleta, Tájok 1, Forgács, Fekete G., Korbel, Szujó, Dávid M. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–4. 17. p.: 7–9. 26. p.: 10–11. 36. p.: 15–16. 43. p.: 17–20. 55. p.: 23–23

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – Nagy csatában igazságos pontosztozkodás történt. Végig mi mentünk az eredmény után, és látszott, hogy van némi görcsösség a játékunkban. Ebben a kiegyensúlyozott bajnokságban most szereztünk egy pontot, ami meglátjuk, mire lesz elég május végén.

Csoknyai István: – Nagyon sokat tett mindkét csapat a győzelemért. Szerettünk volna nyerni, és ezért is kockáztattunk a végén, de ez az egy pont lehet, hogy semmire nem lesz elég.