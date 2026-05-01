Újabb pontokat gyűjtött, egyre közelebb a bennmaradáshoz a Leeds
A 8. percben Anton Stach 25 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel a góllal került előnybe a Leeds, amely a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést. Előbb Jayden Bogle középre emelése után Noah Okafor lőtt kilenc méterről a kapu bal oldalába, majd Dominic Calvert-Lewin helyezett a kapuba egy kipattanót. Háromgólos hátrányban összekapta magát a Burnley, amely egy lesgólt követően már szépített, Loum Tchaouna kilenc méterről lőtt a jobb alsóba.
Többre nem futotta a már nyolc bajnoki óta nyeretlen, biztos kieső Burnley erejéből, míg a Leeds United ezzel a sikerrel hat PL-meccs óta veretlen, és nagy távolságra került a kiesőzónától. 3–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
16.00: Brentford–West Ham United
16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton & Hove Albion
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
34
13
9
12
49–46
+3
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Newcastle
34
12
6
16
46–50
–4
42
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17