Újabb pontokat gyűjtött, egyre közelebb a bennmaradáshoz a Leeds

A 8. percben Anton Stach 25 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel a góllal került előnybe a Leeds, amely a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést. Előbb Jayden Bogle középre emelése után Noah Okafor lőtt kilenc méterről a kapu bal oldalába, majd Dominic Calvert-Lewin helyezett a kapuba egy kipattanót. Háromgólos hátrányban összekapta magát a Burnley, amely egy lesgólt követően már szépített, Loum Tchaouna kilenc méterről lőtt a jobb alsóba.

Többre nem futotta a már nyolc bajnoki óta nyeretlen, biztos kieső Burnley erejéből, míg a Leeds United ezzel a sikerrel hat PL-meccs óta veretlen, és nagy távolságra került a kiesőzónától. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

16.00: Brentford–West Ham United

16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland

18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfő

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)