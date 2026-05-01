Újabb pontokat gyűjtött, egyre közelebb a bennmaradáshoz a Leeds

VARGA BALÁZS
2026.05.01. 23:03
null
Már hat bajnoki óta veretlen a Leeds (Fotó: Getty Images)
Leeds United Burnley Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának pénteki mérkőzésén a Leeds United hazai pályán 3–1-re legyőzte a Burnley-t.

A 8. percben Anton Stach 25 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel a góllal került előnybe a Leeds, amely a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést. Előbb Jayden Bogle középre emelése után Noah Okafor lőtt kilenc méterről a kapu bal oldalába, majd Dominic Calvert-Lewin helyezett a kapuba egy kipattanót. Háromgólos hátrányban összekapta magát a Burnley, amely egy lesgólt követően már szépített, Loum Tchaouna kilenc méterről lőtt a jobb alsóba.

Többre nem futotta a már nyolc bajnoki óta nyeretlen, biztos kieső Burnley erejéből, míg a Leeds United ezzel a sikerrel hat PL-meccs óta veretlen, és nagy távolságra került a kiesőzónától. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
16.00: Brentford–West Ham United
16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

34

13

9

12

49–46

+3 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

 

