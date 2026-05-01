Pogacart lesprintelték, de megőrizte a sárga trikót a Romandiai körvesenyen

2026.05.01. 22:52
null
Dorion Godon (Fotó: AFP)
Valter Attila Romandiai körverseny Tadej Pogacar Dorian Godon
Másodszor nyert szakaszt Svájcban a francia Dorian Godon, Valter Attila a 69. helyen ért be.

Sprintben dőlt el a Nyugat-Svájcban zajló országúti kerékpáros körverseny harmadik szakasza, az Orbe városából induló és oda visszatérő etap végén egy 34 tagú csoport tekert a győzelemért. Köztük volt az előző két etap nyertese, az összetettben vezető Tadej Pogacar is, azonban a célegyenesben a francia Dorian Godon bizonyult a legerősebbnek, az Ineos kerékpárosa a prológ után újabb sikert aratott a Romandiai körön.

A vasárnap záruló viadalon szombaton nehéz hegyi terepen tekernek Valter Attiláék, a mezőnyre Broc és Charmey között 149.6 kilométer vár.

79. ROMANDIAI KÖRVERSENY
3. szakasz (Orbe–Orbe, 176.6 km): 1. Dorian Godon (francia, Ineos) 3:58:18 óra, 2. Fisher-Black (új-zélandi, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) a. i., 4. Pogacar (szlovén, UAE) a. i., …69. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 12:50 perc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga, szponzor nélküli trikóban) Tadej Pogacar 12:06:46 óra, 2. Lipowitz (német, Red Bull) 17 másodperc h., 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 26 mp h., …76. Valter 33:06 p h.

3 órája

