Kiderült, mennyi pénzt keres Infantino a FIFA elnökeként

A norvég VG írása szerint a FIFA 2016 februárjában megválasztott elnöke, a svájci Giovanni Infantino évi 57 millió norvég koronának megfelelő összeget vesz fel fizetésként – ami nagyjából 5.25 millió euró, vagyis 1.9 milliárd forint.

A lap úgy tudja, hogy amikor Infantinót megválasztották, még „csupán” 15.5 millió korona volt az évi fizetése a FIFA első emberének, ő pedig évente átlagosan 20-25 százalékkal emelte a jutattását, s az elmúlt tíz évben fizetés címén összesen 369 millió koronát vitt haza.

Megválasztásakor a nemzetközi labdarúgás közege egy emberként és megkönnyebbülten sóhajtott fel, mondván, hogy Sepp Blatter korrupciós ügyei és a szervezetet sújtó hatalmas krízis után végre nem az akkor 80 éves sportvezető által képviselt irányvonal folytatódik. A hat nyelven folyékonyan beszélő Infantino elbűvölően mosolygott a színpadról a közönségre, s valami egészen mást, újat ígért. Nem is kellett hozzá túl sok idő, hogy valóban minden megváltozzon.

Aztán szépen lassan érkeztek az első hírek arról, hogy a FIFA elnöke panaszkodik, és kevesli a fizetését, ami 2017-ben évi 18 millió norvég korona (kb. 600 millió forint) volt a lap szerint. A 2019–2021 közötti időszakot leszámítva minden évben emelkedett az elnöki fizetés, amely idén a bónuszokkal együtt 57 millió koronát tesz ki.

Egyre többen kritizálják a svájci sportdiplomatát a viselkedése miatt is. A múlt héten azzal váltott ki nagy – és a legkevésbé sem pozitív – visszhangot, hogy a nyári világbajnokság előtt a Vancouverben tartott FIFA-kongresszuson olyan biztonsági intézkedések akart kicsikarni a szervezőktől saját magának, amelyek a pápát, vagy az amerikai elnököt illetik meg: az őt szállító autó és kísérői áthajthatnak a piroson és lezárják a haladási útirányát keresztező utakat. Erre a szervezők kategorikusan nemet mondtak.

A VG azt írja, hogy Infantinónak a hatalmas fizetése mellett még számos egyéb személyes költségét is a szervezet állja, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fizeti például Infantino gyermekei magániskoláját Miamiban – állítja a norvég újság, amely kitér az elnöki fizetés összegének kiálakítására is.

„Egy úgynevezett független bizottság határoz Infantino fizetéséről, és e mögött az ötlet mögött az elképzelés áll, hogy így az elnök fizetése tükrözze a FIFA pénzügyi eredményeit és a vezetők a világ minden táján végzett munkáját” – írja a lap. Persze, nem nehéz belátni, hogy azzal, hogy 48 csapatra bővítették a világbajnoki mezőnyt, jóval több bevétel is érkezik a FIFA kasszájába, hiszen jóval több meccset is játszanak. A FIFA felfoghatatlan, 111 milliárd koronás bevétellel kalkulált a világbajnokságból, és ebből vonják majd le a költségeket. A bevételi oldal óriási fejlődést mutat Infantino irányításával.

„Azt viszont látni kell, hogy a FIFA nem egy szokványos cég. A tevékenységének nagy részével önkéntesekre, helyi klubokra, és önkormányzati beruházásokra és óriási erőforrásokat biztosító államokra támaszkodik. Amikor az elnöki fizetésről beszélünk, akkor arról is vitatkozunk, hogy milyen üzenetet küld egy ekkora elnöki fizetés egy olyan szervezettől, amely szolidaritásról, fejlődésről, támogatásról és közösségről beszél” – szólaltatta meg a VG Stanis Elsborgot szabadúszó újságírót, a Dán Sporttudományi Intézet kutatóját.

Bárhogy is alakul Infantino jövője a FIFA-nál a továbbiakban, az biztos, hogy amikor svájci újságírók felkérdezték tíz éve, hogy miért panaszkodott az alacsony fizetésére, még azzal vágott vissza, hogy kevesebb lesz a fizetése, mint a média által hirdetett kétmillió svájci frank.

Ma Infantino ennek az összegnek a két és félszeresét keresi évente...