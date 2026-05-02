Hornyák Zsolt: Kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Jól teljesítettünk, hiszen a Puskás Akadémia szinte az egész mérkőzésen a saját tizenhatosánál védekezett, ez pedig nem könnyű egy ilyen erős ellenféllel szemben. Igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, de tény, becsúsztak hibák, márpedig ilyen bakikkal nehéz nyerni. A srácok mindent megtettek, a fiataloknál elfordulnak hibák. Összességében fantasztikus az idényünk.

– Sokat hibáztak a játékosok: a fáradtság okozhatta ezeket?

– Jól kezdtük a meccset, szép góllal vezettünk, az ellenfelünk félt attól, hogy területet adjon nekünk. Szerintem nem a fáradtságról van szó, inkább pillanatnyi kihagyásokról. De jön a kupadöntő, készen állunk rá.

– Két vereséggel mennek a kupadöntőre: ez hátrány lehet?

– Bizonyos értelemben még jól is jöhet, ugyanis látom a frusztráltságot a srácokon. Az idény elején a vereségek nem rázták meg ennyire a játékosokat, most nagyon bántja őket. Most ebben a hangulatban megyünk a kupadöntőre, ami teljesen más környezet lesz: más a stadion, nagy sajtóérdeklődés… Hallottam, hogy egymás között már beszélgettek róla, lehet, hogy ezúttal már ott motoszkált a fejükben.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Nagy sikert értek el Zalaegerszegen: két góllal nyertek.

– Értékes győzelmet arattunk egy erős ellenféllel szemben. Két labdaszerzésünk után két gólt szereztünk az első félidőben, bejött a tervünk. Talán még többet is lőhettünk volna, de a lényeg, hogy működött a taktikánk.

– Németh András hosszú idő után talált be ismét: hogyan látta a teljesítményét?

– Sok kritikát kapott, mondván, egy csatár nem csatár gól nélkül. Ezúttal betalált, jól játszott, odaadóan küzdött, remélem, ez a kezdete valaminek. Örülök a góljának.

– Két győzelmet arattak egymásután, úgy látszik bevált a szerkezetváltás.

– Most kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni. Rendszert váltottunk, és a háromvédős felállás beválni látszik. Több csatárom van, mint szélsőm, Lukács Dániel és Németh András középen jól érzi magát, Nagy Zsolt azt a posztot játszhatja, amit a válogatottban, és még sorolhatnám a többieket is. Eddig bevált ez a rendszer, majd kiderül, hogy maradunk-e ennél. Kettőt nyertünk így, elgondolkodtató…