Hornyák Zsolt: Kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni

2026.05.02. 07:05
Fotó: Szabó Miklós
ZTE NB I Nuno Campos Puskás Akadémia Hornyák Zsolt
A labdarúgó NB I 32. fordulójának nyitó mérkőzésén a negyedik helyen álló Zalaegerszegi TE korai vezetés után 3–1-re alulmaradt a vendég Puskás Akadémiával szemben, amely három pontra megközelítette a tabellán a kék-fehéreket. A meccs után Nuno Campos a ZTE, és Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője is értékelte a látottakat.

 

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?
Jól teljesítettünk, hiszen a Puskás Akadémia szinte az egész mérkőzésen a saját tizenhatosánál védekezett, ez pedig nem könnyű egy ilyen erős ellenféllel szemben. Igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, de tény, becsúsztak hibák, márpedig ilyen bakikkal nehéz nyerni. A srácok mindent megtettek, a fiataloknál elfordulnak hibák. Összességében fantasztikus az idényünk.

– Sokat hibáztak a játékosok: a fáradtság okozhatta ezeket?
Jól kezdtük a meccset, szép góllal vezettünk, az ellenfelünk félt attól, hogy területet adjon nekünk. Szerintem nem a fáradtságról van szó, inkább pillanatnyi kihagyásokról. De jön a kupadöntő, készen állunk rá. 

– Két vereséggel mennek a kupadöntőre: ez hátrány lehet? 
Bizonyos értelemben még jól is jöhet, ugyanis látom a frusztráltságot a srácokon. Az idény elején a vereségek nem rázták meg ennyire a játékosokat, most nagyon bántja őket. Most ebben a hangulatban megyünk a kupadöntőre, ami teljesen más környezet lesz: más a stadion, nagy sajtóérdeklődés… Hallottam, hogy egymás között már beszélgettek róla, lehet, hogy ezúttal már ott motoszkált a fejükben.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Nagy sikert értek el Zalaegerszegen: két góllal nyertek. 
Értékes győzelmet arattunk egy erős ellenféllel szemben. Két labdaszerzésünk után két gólt szereztünk az első félidőben, bejött a tervünk. Talán még többet is lőhettünk volna, de a lényeg, hogy működött a taktikánk.

– Németh András hosszú idő után talált be ismét: hogyan látta a teljesítményét?
Sok kritikát kapott, mondván, egy csatár nem csatár gól nélkül. Ezúttal betalált, jól játszott, odaadóan küzdött, remélem, ez a kezdete valaminek. Örülök a góljának.

– Két győzelmet arattak egymásután, úgy látszik bevált a szerkezetváltás. 
Most kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni. Rendszert váltottunk, és a háromvédős felállás beválni látszik. Több csatárom van, mint szélsőm, Lukács Dániel és Németh András középen jól érzi magát, Nagy Zsolt azt a posztot játszhatja, amit a válogatottban, és még sorolhatnám a többieket is. Eddig bevált ez a rendszer, majd kiderül, hogy maradunk-e ennél. Kettőt nyertünk így, elgondolkodtató… 

Labdarúgó NB I
13 órája

Megint kikapott otthon a Puskás Akadémiától a ZTE, így elúszhat számára a dobogó

Hornyák Zsoltot csapata győzelemmel köszöntötte fel a születésnapján, a zalai együttes három hónap után veszített újra bajnokit hazai pályán.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1–3 (1–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Csonka A. (7.), ill. Németh A. (15.), Lukács D. (27.), Nagy Zs. (79.)
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

