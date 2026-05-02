Hornyák Zsolt: Kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Jól teljesítettünk, hiszen a Puskás Akadémia szinte az egész mérkőzésen a saját tizenhatosánál védekezett, ez pedig nem könnyű egy ilyen erős ellenféllel szemben. Igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, de tény, becsúsztak hibák, márpedig ilyen bakikkal nehéz nyerni. A srácok mindent megtettek, a fiataloknál elfordulnak hibák. Összességében fantasztikus az idényünk.
– Sokat hibáztak a játékosok: a fáradtság okozhatta ezeket?
– Jól kezdtük a meccset, szép góllal vezettünk, az ellenfelünk félt attól, hogy területet adjon nekünk. Szerintem nem a fáradtságról van szó, inkább pillanatnyi kihagyásokról. De jön a kupadöntő, készen állunk rá.
– Két vereséggel mennek a kupadöntőre: ez hátrány lehet?
– Bizonyos értelemben még jól is jöhet, ugyanis látom a frusztráltságot a srácokon. Az idény elején a vereségek nem rázták meg ennyire a játékosokat, most nagyon bántja őket. Most ebben a hangulatban megyünk a kupadöntőre, ami teljesen más környezet lesz: más a stadion, nagy sajtóérdeklődés… Hallottam, hogy egymás között már beszélgettek róla, lehet, hogy ezúttal már ott motoszkált a fejükben.
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Nagy sikert értek el Zalaegerszegen: két góllal nyertek.
– Értékes győzelmet arattunk egy erős ellenféllel szemben. Két labdaszerzésünk után két gólt szereztünk az első félidőben, bejött a tervünk. Talán még többet is lőhettünk volna, de a lényeg, hogy működött a taktikánk.
– Németh András hosszú idő után talált be ismét: hogyan látta a teljesítményét?
– Sok kritikát kapott, mondván, egy csatár nem csatár gól nélkül. Ezúttal betalált, jól játszott, odaadóan küzdött, remélem, ez a kezdete valaminek. Örülök a góljának.
– Két győzelmet arattak egymásután, úgy látszik bevált a szerkezetváltás.
– Most kezd összeállni az a csapat, amely egymásért tud küzdeni. Rendszert váltottunk, és a háromvédős felállás beválni látszik. Több csatárom van, mint szélsőm, Lukács Dániel és Németh András középen jól érzi magát, Nagy Zsolt azt a posztot játszhatja, amit a válogatottban, és még sorolhatnám a többieket is. Eddig bevált ez a rendszer, majd kiderül, hogy maradunk-e ennél. Kettőt nyertünk így, elgondolkodtató…
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1–3 (1–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Csonka A. (7.), ill. Németh A. (15.), Lukács D. (27.), Nagy Zs. (79.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18