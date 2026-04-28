Éder Militao sérülése súlyos, a Real Madrid védője lemarad a világbajnokságról

2026.04.28. 14:12
Éder Militaót le kellett cserélni az Alavés elleni bajnokin
Brazília vb 2026 sérülés foci vb extra foci vb 2026 Éder Militao
A sérülés súlyosabb a vártnál, Éder Militao combját meg kellett operálni, ezért – egybehangzó sajtóértesülések szerint – a Real Madrid védője nem lehet ott a brazil válogatottal a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A brazil Globo értesülése szerint az egy hete combizomsérülést szenvedő Éder Militao hétfőn Finnországba utazott egy specialistához, és kedd reggel kapta meg a vizsgálat számára lesújtó eredményét.

A Real Madrid kedden rövid közleményben erősítette meg, hogy a combhajlító-izomcsoportjában keletkezett szakadás miatt Lasse Lempainen már sikeresen meg is operálta a védőt.

A klub nem tért ki arra, milyen hosszú időt vesz igénybe a felépülés, ám a sportsajtóban megjelent jóslatok szerint Éder Militao legkorábban októberben térhez vissza a pályára – azaz semmiképpen sem lehet ott a nyári világbajnokságon.

 

Brazília vb 2026 sérülés foci vb extra foci vb 2026 Éder Militao
A horvát szövetségi kapitány bízik benne, hogy Modric játszhat a vb-n

Zidane fia súlyosan megsérült, veszélyben a világbajnoki szereplése

Fontos változás jöhet a vb-n, már a csoportkör után törölhetik a sárga lapokat

Megsérült a Juventus elleni meccsen, meg kellett műteni Luka Modricot

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

Az olaszok nem akarnak indulni, az amerikai külügyminiszter szerint Irán részt vehet a vb-n

Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen

