Éder Militao sérülése súlyos, a Real Madrid védője lemarad a világbajnokságról

A brazil Globo értesülése szerint az egy hete combizomsérülést szenvedő Éder Militao hétfőn Finnországba utazott egy specialistához, és kedd reggel kapta meg a vizsgálat számára lesújtó eredményét.

A Real Madrid kedden rövid közleményben erősítette meg, hogy a combhajlító-izomcsoportjában keletkezett szakadás miatt Lasse Lempainen már sikeresen meg is operálta a védőt.

A klub nem tért ki arra, milyen hosszú időt vesz igénybe a felépülés, ám a sportsajtóban megjelent jóslatok szerint Éder Militao legkorábban októberben térhez vissza a pályára – azaz semmiképpen sem lehet ott a nyári világbajnokságon.