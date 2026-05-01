Több mint egy hónap után folytatódik az F1; Gruber ismét bevenné az Újpest kapuját

A közel-keleti krízis miatt elmaradt az áprilisra ütemezett bahreini és szaúdi futam, így több mint egy hónap kihagyás után folytatódik a Formula–1-es világbajnokság. Az F1 közössége a lehető leghatékonyabban használta ki a kényszerleállást, amely során a felügyelő szervezet (FIA), a központi promóter, a motorgyártók és a csapatok technikai képviselői a versenyzőkkel szorosan együttműködve döntöttek az idényközi szabálymódosításokról. Három nagydíj után az illetékesek nem akartak radikálisan belenyúlni a technikai előírásokba, épp ezért például Max Verstappen nem is számít eget rengető különbségre, azt viszont üdvözli, hogy a pilótáknak végre volt beleszólásuk a folyamatba: „Volt néhány kellemes találkozónk az FIA és az F1 vezetőivel, ami remélhetőleg a jövőbeli folyamatok kiindulópontja lehet. Nagyon remélem, hogy ezután a pilóták jobban hallathatják a hangjukat.”

Gruber Zsombor, a bajnoki címvédésre hajtó ferencvárosiak 21 esztendős támadója újra gólt lőne a nagy rivális Újpestnek – az esélye meglesz rá, hiszen vasárnap a Szusza Ferenc Stadionban lépnek pályára a zöld-fehérek. „A motivációval egyik oldalon sem lesz gond – mondta lapunknak a 21 esztendős játékos. – Nekünk az újabb bajnoki cím megszerzése miatt fontos a győzelem, az újpestiek pedig nyilván szeretnék megtörni a velük szemben több mint évtizede tartó veretlenségünket. Sok volt a változás a lila-fehéreknél az elmúlt időszakban, közönségük előtt le akarnak győzni minket. Vannak jó játékosaik, tudjuk, kikre kell odafigyelni, de a mi keretünk erősebb. Ha kihozzuk magunkból tudásunk javát, minden esélyünk meglesz a három pont megszerzésére.”

Az ETO 21. századi történetének egyik legsikeresebb játékosa testközelből figyeli a zöld-fehéreknél zajló szakmai munkát, ez alapján nincs kétsége afelől, hogy mindkét hátralévő meccsét megnyeri a listavezető. A 39. életévét április 30-án betöltő, jelenleg a vármegye I. osztályban szereplő Gyirmót II-nél vezetőedzőként dolgozó, a Győri ETO FC színeiben magyar bajnok, Szuperkupa-győztes, egyszeres bajnoki ezüst-, háromszoros bronzérmes és kétszeres kupaezüstérmes Koltai Tamás szerint „a győri drukkerek ki vannak éhezve a sikerre. A Ferencváros nehéz helyzetben van, mert folyamatosan elvárják tőle a címvédést, de tizenhárom év után újra elsőnek lenni talán nehezebb, mint megnyerni nyolcadszor egymás után.”

Érettségi után a Bayern München játékosa lett, 25 évesen visszavonult, és két munkahelyen dolgozott, hogy edző lehessen, 2024-ben átvette a magyar női futballválogatott irányítását. Szarvas Alexandra jelentős nemzetközi tapasztalatot felhalmozva látja, mire lenne szükség a magyar női futball nemzetközi felzárkóztatásához. Képes Sport mellékletünkben azt nyilatkozta: „Itthon is találni tehetséges lányokat, és következetes munkával sokkal többet ki lehetne hozni a magyar közegből is. Egyelőre viszont úgy érzem, a környező országok előrébb tartanak nálunk. És ez részben az edzők felelőssége, nemcsak a szövetségnél, hanem a kluboknál, az utánpótlásban is. Egy focista nem attól lesz ügyes, hogy úgy születik, foglalkozni kell vele, és minél többet képezzük, annál jobb lesz az egyén és ezáltal a csapat is. De itthon úgy látom, még mindig az eredmény az elsődleges, a játékos fejlesztése pedig háttérbe szorul.”

Játszottak már nagyobb tétért mérkőzést a futballtörténelemben, mint a szombati Kazincbarcika–Kisvárda bajnokin. A barcikaiaknál a cél az első „hazai” győzelem megszerzése a DVTK Arénában és a szép búcsú az „otthoni” környezettől; kisvárdai szempontból a hat nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat lezárása, az első idegenbeli győzelem megszerzése 2026-ban, illetve az, hogy a Kazincbarcika lehet az egyetlen csapat, amelyet ebben a bajnokságban mindháromszor megverhet a nyírségi gárda. A Kisvárda jelenleg a legrosszabb időszakát éli a bajnokságban, korábban nem volt sorozatban háromnál több nyeretlen mérkőzése. „Szerintem csak az utóbbi két meccsen, az MTK és a Diósgyőr ellen játszottunk kifejezetten rosszul, előtte nem volt különösebb gond a teljesítményünkkel – mondta megkeresésünkre Martin Chlumecky, a Kisvárda bal oldali védője. – Mindannyiunknak tudatosítanunk kell, nincs még vége a bajnokságnak.”

