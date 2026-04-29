Vb 2026: piros lap jár a vitatkozás közben a száját eltakaró játékosnak

A sportág szabályalkotó testülete (IFAB) a vancouveri ülésén a módosításokkal két közelmúltbeli eseményre reagált. A Bajnokok Ligájában a Benficát erősítő Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Júniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el.

A másik változtatás az idei Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció, ugyanis a házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról. Végül visszatértek, és a hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra megnyerték a mérkőzést, bár márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

Mindkét szabályváltoztatást a nemzetközi szövetség javasolta, az IFAB pedig egyhangúlag hagyta jóvá.