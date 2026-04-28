Nemzeti Sportrádió

Elhalasztotta a világbajnoki kerethirdetést Julian Nagelsmann

M. B.M. B.
2026.04.28. 16:47
Címkék
Elhalasztotta a német labdarúgó-válogatott világbajnoki kerethirdetését Julian Nagelsmann szövetségi kapitány – írja a Kicker.

A döntés hátterében az áll, hogy a Német Kupa (DFL Pokal) döntőjét május 23-án játssza a Bayern München és a VfB Stuttgart, s a meccsen több, a válogatottban is szereplő játékos is érdekelt, így Nagelsmann nekik szeretne három pihenőnapot adni. A vb-re utazó keretet így május 12. helyett 21-én hirdeti ki a szövetségi kapitány, míg az edzőtábor május 25. helyett 27-én kezdődik el.

Ha a Bundesliga bajnoki címét már elhódító, triplázásra hajtó Bayern München bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe, akkor a válogatottba behívott bajor játékosok a Finnország elleni, május 31-ére kiírt felkészülési meccs után csatlakoznak a kerethez.

A német sportlap szerint Nagelsmann azért is halasztotta el a kerethirdetést, hogy a jelenleg sérülés miatt kérdőjeles játékosok (Kai Havertz, Felix Nmecha, Lennart Karl, Tom Bischof) helyzete is tisztázódjon.

június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–CuracaoX–X
június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
e-csoport

 

 

Legfrissebb hírek

