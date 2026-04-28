Elhalasztotta a világbajnoki kerethirdetést Julian Nagelsmann
A döntés hátterében az áll, hogy a Német Kupa (DFL Pokal) döntőjét május 23-án játssza a Bayern München és a VfB Stuttgart, s a meccsen több, a válogatottban is szereplő játékos is érdekelt, így Nagelsmann nekik szeretne három pihenőnapot adni. A vb-re utazó keretet így május 12. helyett 21-én hirdeti ki a szövetségi kapitány, míg az edzőtábor május 25. helyett 27-én kezdődik el.
Ha a Bundesliga bajnoki címét már elhódító, triplázásra hajtó Bayern München bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe, akkor a válogatottba behívott bajor játékosok a Finnország elleni, május 31-ére kiírt felkészülési meccs után csatlakoznak a kerethez.
A német sportlap szerint Nagelsmann azért is halasztotta el a kerethirdetést, hogy a jelenleg sérülés miatt kérdőjeles játékosok (Kai Havertz, Felix Nmecha, Lennart Karl, Tom Bischof) helyzete is tisztázódjon.
|június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|X–X
|június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|X–X
|június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|X–X
|június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|X–X
|június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|X–X
|június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
|X–X