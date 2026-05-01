A helyzeteivel jobban gazdálkodó Mallorca fontos pontokat zsebelt be Gironában
Cihankov kapu fölé durrantott labdájával indult a gironai találkozó, majd az első félidő derekán Echeverri került ordító helyzetbe, de Leo Román nagy védéssel mentett. Ezt követően a vendégek pillanatai következtek, a 30. percben Muriqi lövését vágta ki a gólvonalról Reis, majd 12 perccel később a vezetést is megszerezte a Demichelis-csapat: Mojica beadásából Samú Costa bólintott a kapuba.
A fordulás után nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a Girona. Az 52. percben Joel Rocával babrált ki a vendégek kapusa, majd négy perccel később Unahi lövése találta el a kapufát. Ezt követően leült a mérkőzés, s egészen a hajráig magabiztosan őrizte előnyét a baleári együttes. A 83. percben Stuani lábában volt az egyenlítő gól, de a ziccerbe kerülő veterán csatár túl gyengén lőtte el a labdát, s így Leo Románnak nem volt nehéz dolga. A hátralevő időben a Girona nem tudta begyötörni az egyenlítő gólt, így a három pontot bezsebelő Mallorca megelőzte a katalánokat a tabellán. 0–1
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)
SZOMBAT
14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|33
|28
|1
|4
|87–30
|+57
|85
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|33
|20
|5
|8
|59–38
|+21
|65
|4. Atlético Madrid
|33
|18
|6
|9
|56–36
|+20
|60
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|33
|11
|11
|11
|45–43
|+2
|44
|7. Getafe
|33
|13
|5
|15
|28–34
|–6
|44
|8. Real Sociedad
|33
|11
|10
|12
|52–52
|0
|43
|9. Osasuna
|33
|11
|9
|13
|39–40
|–1
|42
|10. Athletic Bilbao
|33
|12
|5
|16
|35–48
|–13
|41
|11. Rayo Vallecano
|33
|9
|12
|12
|33–41
|–8
|39
|12. Valencia
|33
|10
|9
|14
|37–48
|–11
|39
|13. Espanyol
|33
|10
|9
|14
|37–49
|–12
|39
|14. Elche
|33
|9
|11
|13
|44–50
|–6
|38
|15. Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42–51
|–9
|38
|16. Girona
|34
|9
|11
|14
|36–51
|–15
|38
|17. Alavés
|33
|9
|9
|15
|38–49
|–11
|36
|18. Sevilla
|33
|9
|7
|17
|40–55
|–15
|34
|19. Levante
|33
|8
|9
|16
|37–50
|–13
|33
|20. Oviedo
|33
|6
|10
|17
|26–51
|–25
|28