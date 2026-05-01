A helyzeteivel jobban gazdálkodó Mallorca fontos pontokat zsebelt be Gironában

Cihankov kapu fölé durrantott labdájával indult a gironai találkozó, majd az első félidő derekán Echeverri került ordító helyzetbe, de Leo Román nagy védéssel mentett. Ezt követően a vendégek pillanatai következtek, a 30. percben Muriqi lövését vágta ki a gólvonalról Reis, majd 12 perccel később a vezetést is megszerezte a Demichelis-csapat: Mojica beadásából Samú Costa bólintott a kapuba.

A fordulás után nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a Girona. Az 52. percben Joel Rocával babrált ki a vendégek kapusa, majd négy perccel később Unahi lövése találta el a kapufát. Ezt követően leült a mérkőzés, s egészen a hajráig magabiztosan őrizte előnyét a baleári együttes. A 83. percben Stuani lábában volt az egyenlítő gól, de a ziccerbe kerülő veterán csatár túl gyengén lőtte el a labdát, s így Leo Románnak nem volt nehéz dolga. A hátralevő időben a Girona nem tudta begyötörni az egyenlítő gólt, így a három pontot bezsebelő Mallorca megelőzte a katalánokat a tabellán. 0–1

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)

SZOMBAT

14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)