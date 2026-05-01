Megint kikapott otthon a Puskás Akadémiától a ZTE, így elúszhat számára a dobogó

A labdarúgó NB I 32. fordulójának nyitó mérkőzésén a negyedik helyen álló Zalaegerszegi TE korai vezetés után 3–1-re alulmaradt a vendég Puskás Akadémiával szemben, amely három pontra megközelítette a tabellán a kék-fehéreket.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia 1–3 (1–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Csonka (7.), ill. Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)



AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC Győr 31 18 9 4 60–30 +30 63 2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59–31 +28 62 3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47–35 +12 50 4. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 5. Paksi FC 31 13 8 10 55–43 +12 47 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 31 11 7 13 47–50 –3 40 8. Kisvárda 31 11 7 13 35–46 –11 40 9. Nyíregyháza Spartacus 31 10 8 13 44–54 –10 38 10. MTK Budapest 31 9 9 13 52–59 –7 36 11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38–58 –20 28 12. Kazincbarcika 31 5 3 23 27–67 –40 18