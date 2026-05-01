Megint kikapott otthon a Puskás Akadémiától a ZTE, így elúszhat számára a dobogó
A labdarúgó NB I 32. fordulójának nyitó mérkőzésén a negyedik helyen álló Zalaegerszegi TE korai vezetés után 3–1-re alulmaradt a vendég Puskás Akadémiával szemben, amely három pontra megközelítette a tabellán a kék-fehéreket.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia 1–3 (1–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Csonka (7.), ill. Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|31
|18
|9
|4
|60–30
|+30
|63
|2. Ferencvárosi TC
|31
|19
|5
|7
|59–31
|+28
|62
|3. Debreceni VSC
|31
|13
|11
|7
|47–35
|+12
|50
|4. Zalaegerszegi TE
|32
|13
|9
|10
|49–40
|+9
|48
|5. Paksi FC
|31
|13
|8
|10
|55–43
|+12
|47
|6. Puskás Akadémia
|32
|13
|6
|13
|41–41
|0
|45
|7. Újpest FC
|31
|11
|7
|13
|47–50
|–3
|40
|8. Kisvárda
|31
|11
|7
|13
|35–46
|–11
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|31
|10
|8
|13
|44–54
|–10
|38
|10. MTK Budapest
|31
|9
|9
|13
|52–59
|–7
|36
|11. Diósgyőri VTK
|31
|6
|10
|15
|38–58
|–20
|28
|12. Kazincbarcika
|31
|5
|3
|23
|27–67
|–40
|18
