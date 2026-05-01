Megint kikapott otthon a Puskás Akadémiától a ZTE, így elúszhat számára a dobogó

PÓSFAI GYULA (percről percre)
2026.05.01. 19:45
A labdarúgó NB I 32. fordulójának nyitó mérkőzésén a negyedik helyen álló Zalaegerszegi TE korai vezetés után 3–1-re alulmaradt a vendég Puskás Akadémiával szemben, amely három pontra megközelítette a tabellán a kék-fehéreket.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia 1–3 (1–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Csonka (7.), ill. Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr31189460–30+30 63 
2. Ferencvárosi TC31195759–31+28 62 
3. Debreceni VSC311311747–35+12 50 
4. Zalaegerszegi TE321391049–40+9 48 
5. Paksi FC311381055–43+12 47 
6. Puskás Akadémia321361341–4145 
7. Újpest FC311171347–50–3 40 
8. Kisvárda311171335–46–11 40 
9. Nyíregyháza Spartacus311081344–54–10 38 
10. MTK Budapest31991352–59–7 36 
11. Diósgyőri VTK316101538–58–20 28 
12. Kazincbarcika31532327–67–40 18 

 

