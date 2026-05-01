Jelentős mérföldkövet ért el a Török körön az MBH

Jól szerepel a nyolcszakaszos Török körversenyen az MBH Bank CSB Telecom Fort csapata, az eddigi hat szakasz során Davide Persico kétszer is második lett, míg az összetettben előkelő hatodik helyen álló Alessandro Fancellu a harmadik etapon érkezett meg negyedikként. A legnagyobb sikert azonban Christian Bagatin aratta, aki pénteken megnyerte az Antalya és Feslikan közötti nehéz hegyi szakaszt. Az olasz kerékpáros bekerült a szökésbe, majd 18 kilométerrel a vége előtt a Feslikan mászása közben lerázta riválisait, s 1:01 perces szólóval ért be.

„Még mindig nem tudom elhinni ezt a sikert – értékelt Bagatin. – Nehéz volt meghatározni, milyen lesz ez a szakasz, eleinte azért csatlakoztam a korai szökéshez, hogy az összetettben jól álló csapattársamat, Fancellut segítsem, de később azt vettem észre, hogy már nem üldöznek. Az utolsó emelkedőn hallottam, ahogy Orlando Maini, a sportigazgatóm bátorít; eszembe jutottak az erőfeszítéseim, a barátnőm és a csapattársaim támogatása. Őrületes volt. Külön köszönetet mondok Antonio Bevilacquának, aki három évvel ezelőtt felvett a csapatba, Deák Gábornak és mindenkinek, aki ebben a projektben dolgozik.”

Az idén ez már a csapat negyedik – de kétségtelenül legrangosabb – győzelme volt. A Török körverseny vasárnap zárul.

KERÉKPÁR

TÖRÖK KÖRVERSENY

6. SZAKASZ (Antalya–Feslikan, 127.9 km)

1. Christian Bagatin (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:23:12 óra

2. Sebastian Berwick (ausztrál, Caja Rural‑Seguros RGA) 1:01 perc hátrány

3. Jordan Jegat (francia, TotalEnergies) 1:13 p h.

Az összetett állása

1. Sebastian Berwick 21:03:03 óra

2. Iván Ramiro Sosa (kolumbiai, Equipo Kern Pharma) 5 másodperc h.

3. Kamiel Bonneu (belga, Solution Tech‑NIPPO Rali) 59 mp h.

…6. Alessandro Fancellu (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 1:20 p h.