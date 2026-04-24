Tóth Alex: A legjobb helyen vagyok

„Nagyszerűen érzem magam, jobban, mint vártam, a stáb és a srácok is mindenben segítettek. Bár eddig csak néhány szabadnapom volt arra, hogy körülnézzek, tetszik a város. Kisebb, mint Budapest, s ezért nyugodtabb, ami jó, mert így könnyebb csak a futballra koncentrálni” – fogalmazott beilleszkedésével kapcsolatban Tóth Alex.

A húszéves középpályás az interjú során kiemelte: eddigi edzői közül a Ferencváros jelenlegi trénere, Robbie Keane volt rá a legnagyobb hatással, s ő volt az is, aki miatt a Premeier League mellett tette le a voksát.

„Számomra sokkal több, mint edző, ő volt a mentorom a Ferencvárosnál. Nagyon szerettem vele dolgozni, mint ahogy a másik Premier League-legendával, Rory Delappel is. Robbie-val mind a mai napig rendszeresen beszélünk, s mindig azt mondja, minden nappal legyek jobb, mindig győzelemre kell játsszak, legyen szó bármilyen meccsről vagy edzésről. A Bournemouth szerinte a létező legjobb klub a számomra, nagyon örült, hogy ide igazoltam.”

Persze váltást nem csak az egykori Tottenham-ikon tanácsolta neki, válogatottbeli társai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is győzködte arról, hogy Angliába szerződjön.

„Egybehangzóan azt mondták: gyere a Premier League-be, gyere ehhez a klubhoz. Mindkettőjükkel sokat beszélek, Dominikkal óriási Call of Duty-csatákat is vívunk. Remek dolog látni, hogy mit értek el – amellett, hogy barátok vagyunk, példaképként is tekintek rájuk” – árulta el a Liverpool játékosaival kapcsolatban.

Tóth Alex fiatal kora ellenére több nagynevű labdarúgóval is farkasszemet nézett a pályán, közülük Vitinhát tartja legjobb játékosnak.

„Cristiano Ronaldo a legnagyobb kedvencem, az ő képe volt gyerekkoromban a falamon, de középpályás vagyok, ezért szavaznék rá” – magyarázta meg választást.

A futballon kívüli szenvedélyei közül a Formula-1-ről is szó esett, s az autóversenyzéssel kapcsolatban, azt is elárulta, ki lenne a legjobb gokartos a Bournemouth csapatából – természetesen utána.

„Édesapám minden héten nézte a Formula-1-et, így akaratlanul is megszerettem. A fiúk általában odavannak az autókért, ez esetemben sincsen másképp. A magyarországi a kedvenc pályám, hiszen ott születtem és többször is voltam a Hungaroringen, de szívesen kimennék az itteni silverstone-i versenyre is. Imádok gokartozni, szerintem a csapatban én lennék a legjobb, utánam pedig Adam Smith.”

A középpályásoknak a pályán is érteni kell az építkezéshez, nem csoda hát, hogy a kilencszeres magyar válogatott játékos otthon is szívesen foglalkozik ilyesmivel.

„Gyerekkoromban is szerettem legózni, de igazán egy éve kezdtem el komolyan foglalkozni vele, és most már egész szép kis gyűjteményem van. Ha időm engedi bekapcsolom felteszek valami zenét, és játszom egy-két órát. Természetesen építettem már F1-es autókat is, de Marvel- és Star Wars-figurákat is” – jelezte Tóth Alex, hogy hobbijait nagyszerűen össze tudja kötni.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)

